Более 20 компаний России представят свою продукцию на выставке "Зеленая неделя" в Берлине

КАЛИНИНГРАД, 19 января. /ТАСС/. Более 20 компаний из 15 российских регионов представят свою продукцию на Международной торговой выставке пищевой промышленности, садоводства, сельского и лесного хозяйства "Зеленая неделя - 2018" в Берлине. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства РФ.

Официальное открытие форума состоялось 18 января. Главные мероприятия, в рамках которых впервые за два года свою продукцию представят российские производители, пройдут с 19 по 21 января.

"После двухлетнего перерыва Россия вновь участвует в крупнейшей в мире сельскохозяйственной ярмарке с коллективным стендом. Более 20 компаний из 15 субъектов Российской Федерации представят около 200 наименований продукции, среди которых напитки, кондитерские изделия, вина, мед, орехи", - говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Расширение экспортных возможностей

Регионы рассматривают выставку как возможность обмена опытом, знакомства с передовыми технологиями в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, наращивания экспортной деятельности.

"Калининградская область неоднократно участвовала в "Зеленой неделе". Делегация региона заинтересована в обмене опытом, в изучении передовых примеров развития отрасли, которые будут представлены на выставке", - сказала ТАСС министр сельского хозяйства Калининградской области Наталья Шевцова.

Такие же цели ставит перед собой Ленинградская область. "Мы едем обмениваться опытом. В этом году нет задачи представлять какие-либо достижения, мы едем смотреть, предлагать сотрудничество в различных отраслях", - сказали в пресс-службе комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу региона.

Власти Новгородской области нацелены на поиск возможностей расширить экспортный потенциал. "Ряд новгородских сельскохозяйственных предприятий находится на стадии выхода на внешний рынок. Наша задача - принять участие в выставке, оценить ее возможности, чтобы на следующий год полноценно представить на "Зеленой неделе" наш регион", - сказал заместитель председателя областного правительства Тимофей Гусев.

"Псковская область - приграничный регион, он активно развивает работу с иностранными партнерами. Цель поездки - поиск потенциальных инвесторов и новых рынков сбыта нашей продукции", - отметили в администрации региона.

О планах выхода на внешние рынки с сельхозпродукцией местных фермеров сообщили и в Министерстве сельского хозяйства Саратовской области. "В этом году регион собрал рекордный урожай зерновых (6 млн тонн). Поэтому главная задача сейчас для нас - увеличение объемов экспорта сельскохозяйственной продукции и поиск деловых партнеров", - сказали в ведомстве, отметив, что на выставке делегация обратит особое внимание на новые направления в производстве пищевых продуктов, животноводстве, садоводстве.

Российские цветы и оленина для Европы

Представители регионального бизнеса ожидают от выставки новых контрактов с крупными торговыми сетями и вывода на европейский рынок своей продукции от цветов и яблок до мяса северного оленя.

Агропромышленный комплекс Калининградской области в Берлине представит одно из крупнейших цветоводческих хозяйств области - компания "Калинково", которая уже имеет опыт поставок тюльпанов в Голландию в 2013 году. "В рамках выставки мы планируем найти партнеров для постоянных поставок наших цветов в страны Балтии, в Польшу к весенним, осенним, рождественским праздникам. Мы рассчитываем на установление связей с такими европейскими сетями как Lidl, Biedronka", - рассказала ТАСС коммерческий директор "Калинково" Елена Мальцева.

Она добавила, что компания также имеет яблоневый сад и поставляет яблоки в торговые сети Калининграда. В "Калинково" также освоили технологию выращивания саженцев яблонь. Сейчас, по ее словам, предприятие готово начать поставки этой продукции в Европу.

Кировская область в рамках "Зеленой недели" представит кондитерские изделия, пиво и безалкогольную продукцию, семена трав и средства защиты растений, сообщили в правительстве региона. Область участвовала в берлинских выставках в 2011 - 2015 годах. Продукция местных компаний одерживала победы в дегустационных конкурсах. Новгородскую область на выставке представят компании, занимающиеся производством синтетических экстрактов, переработкой молока, овощей.

Предприятия Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в рамках "Зеленой недели" подпишут контракты на поставку мяса северного оленя в Германию и Финляндию, сообщили в пресс-службе губернатора региона. Мясоперерабатывающий комплекс "Паюта", получивший сертификат Евросоюза, планирует заключить контракт с немецкой фирмой на поставку 32 тонн мяса северного оленя в Германию с перспективой наращивания поставок до 100 тонн в год. Еще один контракт на поставки 500 тонн оленины уже с финской компанией планирует подписать предприятие "Ямальские олени".

На Ямале насчитывается более 600 тыс. голов северного оленя. Это крупнейшее в мире одомашненное стадо этих животных. ЯНАО - единственный регион в России, который имеет право экспортировать оленину в страны Евросоюза, уточнили в пресс-службе.

Гастрономический фестиваль и деловая программа

19-21 января посетители российского стенда смогут принять участие в гастрономическом фестивале "Discover Russian Cuisine", который пройдет в формате открытых презентаций и мастер-классов от известных российских шеф-поваров с использованием уникальных отечественных продуктов. Гостям также расскажут о винах с холмов Кубани компании "Лефкадия" и винах компании "Шато Тамань" с древней Тамани.

В рамках деловой программы выставки 19 января состоится панельная дискуссия "Перспективы развития. Германия и Россия в обеспечении глобальной продовольственной безопасности", организованная Минсельхозом России совместно с Германо-Российским аграрно-политическим диалогом и Рабочей группой по сельскому хозяйству Восточного комитета германской экономики. Участники обсудят вопросы локализации производства в России, перспективные возможности и направления расширения двустороннего сотрудничества, совместные усилия по обеспечению глобальной продовольственной безопасности, другие актуальные темы.

На полях выставки замминистра сельского хозяйства РФ Евгений Громыко проведет ряд двусторонних встреч с иностранными коллегами.

Выставка "Зеленая неделя - 2018" ежегодно проходит в выставочном комплексе "Мессе Берлин" в 26 выставочных павильонах на площади 160 тыс. квадратных метров. В ней принимают участие более 400 тыс. человек.