АСВ выявило более 1,45 тыс. фиктивных вкладов в банках в 2017 году

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в 2017 году выявило 1,45 тыс. фиктивных вкладов в банках на общую сумму страховых выплат 1,5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе АСВ.

"В 2017 году Агентством по страхованию вкладов в ходе участия в работе назначаемых Банком России временных администраций, подготовки и проведения выплат страхового возмещения выявлены и предотвращены попытки хищения средств из Фонда обязательного страхования вкладов путем получения страхового возмещения по 1,45 тыс. фиктивным вкладам физических лиц на общую сумму 1,5 млрд рублей", - отметили в АСВ.

В пресс-службе подчеркнули, что агентство оперативно взаимодействует с правоохранительными органами по всем случаям фиктивных вкладов.

"Самый большой объем фиктивных вкладов выявлен в банке "Экспресс", лицензия отозвана в 2013 году, где в электронную базу данных были внесены записи о размещении физическими лицами денежных средств на общую сумму более 7 млрд рублей. Данная попытка причинения ущерба Фонду обязательного страхования вкладов в особо крупном размере была пресечена совместными оперативными действиями правоохранительных органов, Банка России и агентства", - сообщили в АСВ.