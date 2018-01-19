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Кремль не принимал решение о выборе Промсвязьбанка для ГОЗ

Экономика и бизнес
19 января, 15:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, января. /ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что этот вопрос находится в компетенции кабмина

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МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Кремль не принимал решение о назначении санируемого Промсвязьбанка опорным банком для сопровождения Гособоронзаказа (ГОЗ), это прерогатива правительства РФ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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На просьбу прокомментировать данное решение он предложил обратиться с этим вопросом в кабмин. "Это не решение Кремля. Это не прерогатива Кремля принимать такие решения", - сказал Песков.

Правительство совместно с ЦБ выбрало санируемый Промсвязьбанк для сопровождения гособоронзаказа и крупных госконтрактов, сообщил в пятницу министр финансов Антон Силуанов. Новая специализация банка будет совмещена с обычными операциями, заверили в пресс-службе ЦБ.

Промсвязьбанк с 15 декабря находится на санации силами подконтрольного ЦБ Фонда консолидации банковского сектора. ЦБ предварительно оценивал объем необходимой Промсвязьбанку докапитализации в 100-200 млрд рублей. Банк будет докапитализирован и передан в собственность РФ в первом квартале 2018 года, уточнили в ЦБ.

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