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ЦБ прогнозирует возврат инфляции в России к 4%

Экономика и бизнес
19 января, 16:24 дата обновления: 19 января, 16:27 UTC+3

При этом в I квартале 2018 года, по оценкам регулятора, инфляция сохранится на уровне декабря 2017 года - 2,5%

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МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Банк России ожидает, что инфляция постепенно вернется к целевому уровню в 4% с 2,5% в декабре 2017 года за счет исчерпания действия разовых факторов, связанных с урожаем и валютным курсом, а также восстановлением потребительского спроса. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ "Динамика потребительских цен".

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"В дальнейшем, как ожидается, действие ряда факторов будет способствовать возвращению годовой инфляцию к цели. По мере того, как запасы высокого урожая будут исчерпаны, ожидается корректировка цен на плодоовощную продукцию. Кроме того, возможно некоторое ускорение темпов роста цен производителей вслед за произошедшим увеличением мировых цен на нефть. Дальнейшее восстановление потребительской активности также будет создавать условия для приближения инфляции к 4% в 2018 году. При отсутствии значительных колебаний на мировых сырьевых, товарных и финансовых рынках на горизонте года инфляция, как ожидается, постепенно приблизится к целевому уровню", - отмечает регулятор.

При этом в I квартале 2018 года инфляция с учетом текущих тенденций, по прогнозу ЦБ РФ, будет находиться вблизи уровня декабря 2017 года - 2,5%. 

"Инфляция по итогам 2017 года составила 2,5%, что ниже, чем прогнозировал Банк России год назад. Это связано с конъюнктурой внешнего сырьевого и внутреннего продовольственных рынков. Инфляционный фон в декабре, как и в предыдущие месяцы, оставался пониженным. С учетом текущих тенденций годовая инфляция может находиться вблизи уровня декабря и в I квартале 2018 года", - говорится в комментарии регулятора.

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