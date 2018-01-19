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Председателем правления банка "Российский капитал" утвержден замгендиректора АИЖК Федорко

Экономика и бизнес
19 января, 21:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, января. /ТАСС

Действующий председатель правления Михаил Кузовлев возглавит совет директоров и будет заниматься стратегическими вопросами интеграции банка в состав Единого института развития в жилищной сфере

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МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Кандидатура топ-менеджера Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) Артема Федорко утверждена на должность председателя правления банка "Российский капитал" и будет направлена на согласование в Банк России, говорится в официальном сообщении АИЖК, владеющего банком, по итогам заседания совета директоров "Российского капитала" в пятницу.

"Михаил Кузовлев, действующий председатель правления "Российского капитала", возглавит совет директоров банка и будет заниматься стратегическими вопросами интеграции банка в состав Единого института развития в жилищной сфере", - подчеркивается в сообщении АИЖК.

Артем Федорко в 2004 году окончил Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова, работал в "Райффайзенбанк Австрия" и "Морган Стэнли Банк", указывается в сообщении. Новый предправления с 2015 года занимал пост заместителя генерального директора АИЖК, где курировал финансовый блок, а также реализацию "Фабрики ИЦБ" - нового инструмента рефинансирования ипотечных кредитов через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с поручительством АИЖК.

"В 2015-2016 годах Артем Федорко курировал трансформацию АИЖК. С момента трансформации агентства и создания Единого института развития в жилищной сфере чистая прибыль агентства выросла более чем в 3,4 раза - с 4,1 млрд рублей по итогам 2014 года до 13,7 млрд рублей по итогам 2016 года", - указано в сообщении.

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