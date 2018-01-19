Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.01:
$ 56.59
€ 69.4
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россия и ЕС заключили соглашения о приграничном сотрудничестве более чем на €80 млн

Экономика и бизнес
19 января, 21:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, января. /ТАСС

По данным Минэкономразвития, речь идет о программах в сферах культуры, экологии, безопасности, транспорта и связи

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Россия заключила с Евросоюзом соглашения о финансировании и реализации программ приграничного сотрудничества "Россия - Литва" и "Россия - Польша", бюджет которых в период 2014 - 2020 годов составляет €88 млн. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

"Количество программ приграничного сотрудничества между Россией и ЕС увеличилось до семи (в 2016 году были подписаны программы с Латвией, Норвегией, Финляндией, Швецией и Эстонией). Общий взнос России в 2014 - 2020 годы составляет €86,9 млн, взнос ЕС - €173,7 млн и взнос государств - членов ЕС - €51,2 млн", - говорится в сообщении.

По данным министерства, программная деятельность будет направлена на сохранение исторического и культурного наследия, сохранение чистой окружающей среды, обеспечение обустройства и обеспечения безопасности границ, увеличение доступности регионов и содействие развитию транспортных и коммуникационных моделей.

Отмечается, что успешная реализация программ в прошлые годы позволила продлить все семь программ до 2024 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Швеция Россия Латвия Эстония Норвегия Финляндия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Учредительное собрание: как превратить 100 лет ожидания в 12 часов позора
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: направлявшийся в США танкер с СПГ из РФ развернулся в Атлантике из-за непогоды
2
Как поролоновые подушки стали причиной ядерной катастрофы
3
Песков объяснил, почему Кремль решил обнародовать кадры купания президента на Крещение
4
Лоран Блан: Россия станет центром мира во время ЧМ-2018 по футболу
5
В совете школы в Бурятии заявили, что напавший на учеников ранее не вызывал опасений
6
МОК сократил до 389 человек пул спортсменов РФ, которые могут быть допущены до ОИ
7
Лавров: сообщения о выводе российских военных в Африне были опровергнуты
Темы дня
Новости партнеров
Реклама