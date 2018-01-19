Россия и ЕС заключили соглашения о приграничном сотрудничестве более чем на €80 млн

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Россия заключила с Евросоюзом соглашения о финансировании и реализации программ приграничного сотрудничества "Россия - Литва" и "Россия - Польша", бюджет которых в период 2014 - 2020 годов составляет €88 млн. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

"Количество программ приграничного сотрудничества между Россией и ЕС увеличилось до семи (в 2016 году были подписаны программы с Латвией, Норвегией, Финляндией, Швецией и Эстонией). Общий взнос России в 2014 - 2020 годы составляет €86,9 млн, взнос ЕС - €173,7 млн и взнос государств - членов ЕС - €51,2 млн", - говорится в сообщении.

По данным министерства, программная деятельность будет направлена на сохранение исторического и культурного наследия, сохранение чистой окружающей среды, обеспечение обустройства и обеспечения безопасности границ, увеличение доступности регионов и содействие развитию транспортных и коммуникационных моделей.

Отмечается, что успешная реализация программ в прошлые годы позволила продлить все семь программ до 2024 года.