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Узбекистан, Киргизия и Китай проведут заседание по подписанному в 1998 году соглашению

Экономика и бизнес
21 января, 1:44 UTC+3 ТАШКЕНТ ТАШКЕНТ, 21 января./ТАСС

Речь идет о реализации договоренностей по международному автомобильному сообщению

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ТАШКЕНТ, 21 января./ТАСС/. Узбекистан, Киргизия и Китай проведут 24-25 января 2018 года в Ташкенте заседание по реализации соглашения между правительствами трех стран о международном автомобильном сообщении, подписанного в 1998 году. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

"В заседании примут участие делегации министерства транспорта Китайской Народной Республики, министерства транспорта и дорог Кыргызской Республики и Узбекского агентства автомобильного и речного транспорта", - говорится в сообщении. При этом уточняется, что накануне трехсторонней встречи запланированы двусторонние узбекско-киргизское и узбекско-китайское заседания по вопросам международных автомобильных перевозок.

Решение о возвращении к реализации масштабного проекта по созданию уникального транспортного коридора, который свяжет в единую сеть автомобильные, а в ближайшие годы и железные дороги Узбекистана, Киргизии и Китая, было принято 5-6 октября минувшего года в ходе визита президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в Ташкент. Уже в конце октября по маршруту Ташкент-Андижан-Ош-Иркештам-Кашгар протяженностью 900 км отправился пилотный караван большегрузных автомобилей.

Новая железная дорога, если она будет достроена, станет самой высокогорной в мире. Она пройдет через четыре сложнейших перевала, некоторые ее участки будут проложены на высоте 4400 метров, где планируется пробить тоннели общей протяженностью свыше 11 км. По расчетам, средняя скорость железнодорожных составов здесь не будет превышать 60 км/ч. Подобная трасса, правда, гораздо меньшей протяженности, существует лишь в Перу.

Эксперты полагают, что даже с учетом экстремальной высокогорности проект имеет прекрасные экономические перспективы. В частности, он на 1400 км приблизит железные дороги Узбекистана и Киргизии к китайским. К примеру, только узбекские автомобилестроители в Андижане получают из Южной Кореи транзитом через Китай и Казахстан десятки тыс. тонн грузов ежемесячно. Сокращение дистанции позволит им ежегодно экономить сотни млн долларов США.

Новый транспортный коридор может стать серьезным конкурентом для железнодорожной трассы, которая проходит через станцию Дружба-Алашанькоу на китайско-казахской границе и Транссибирской магистрали, поскольку может лишить их части транзитных грузов. В Киргизии новую трассу сравнивают с сухопутным Суэцким каналом. По расчетам местных специалистов, объем транзитных грузов будет составлять от 5 до 15 млн тонн в год, что позволяет небольшой горной республике рассчитывать на солидные дивиденды.

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Персоны
Атамбаев, Алмазбек Шаршенович
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Перу Китай Киргизия Казахстан Узбекистан Республика Корея
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