Amazon открыл магазин без кассиров и продавцов в Сиэтле

ТАСС, 22 января. Американская корпорация Amazon в понедельник открыла в Сиэтле первый в мире автоматизированный супермаркет без кассиров и продавцов. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Для того, чтобы войти в магазин, необходимо установить бесплатное приложение от Amazon на мобильный телефон и приложить его ко сканеру на входе. После этого покупатель может взять все необходимые продукты и покинуть помещение. При помощи установленных на полках сканеров стоимость покупки автоматически спишется со счета пользователя в приложении. Отказаться от уже выбранных товаров можно, просто поставив их обратно на полку.

В супермаркете использованы те же технологии, что и в беспилотных автомобилях: компьютерное зрение, сочетание и обработка данных с разных датчиков и глубинное обучение.

Автоматизированный магазин Amazon, отмечает телерадиовещательная корпорация Би-би-си, открылся в тестовом режиме в декабре 2016 года и был доступен для сотрудников компании. Во время тестирования возникали некоторые трудности в работе супермаркета, в частности, когда товары с полок брали дети или система неправильно идентифицировала пользователя.

На данный момент Amazon не сообщила, планируется ли открытие других магазинов подобного рода.