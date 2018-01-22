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Чижов: ЕС пока не в состоянии снизить зависимость от российского газа

Экономика и бизнес
22 января, 21:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, января. /ТАСС

Постпред РФ при ЕС отметил, что выход американских компаний на европейский рынок пока не представляет угрозы для поставок российского газа

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МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов считает, что Евросоюз пока не может достичь собственной стратегической цели по снижению зависимости от российского газа. Такое мнение он высказал в понедельник в эфире телеканала "Россия 24".

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"Стратегическая цель, которую Евросоюз декларировал - цель снижения энергозависимости от поставок именно российского газа - пока не приближается, а, я бы так сказал, несколько отдаляется, потому что физический объем поставляемого в страны ЕС российского газа растет. Он вырос за 2016 год на 12%, а за 2017 год - еще на 8%", - сказал он, подчеркнув, что в перспективе "конкурировать с трубопроводным газом из России всем остальным будет очень сложно".

По словам Чижова, самый дешевый газ в Европе без учета конечной стоимости для потребителя - это российский газ, идущий по газопроводу "Северный поток". "Что касается отпускной цены газа, то самый дешевый газ - это тот, который идет по "Северному потоку", - отметил дипломат, добавив, что газ, идущий транзитом через Украину также дороже в силу расстояния и стоимости транзита.

Он также сказал, что выход американских компаний на европейский рынок пока не представляет угрозы для поставок российского газа. "Американский газ появился, как говорится, на горизонте, но это единичные поставки, и говорить о реальной конкуренции пока не приходится. Даже если бы эти поставки шли в массовом порядке, то цена американского газа, а мы говорим о сжиженном газе, конечно, несопоставимо выше, чем на российский трубопроводный газ", - отметил он.

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