Акцизы от производимого в Северной Осетии алкоголя составили более 2 млрд рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 января. /ТАСС/. Налоговые поступления от подакцизной продукции, производимой на территории Северной Осетии, составили в 2017 году 2,3 млрд рублей. Об этом стало известно на встрече главы республики Вячеслава Битарова с руководителем управления региона по регулированию алкогольного рынка Батразом Хидировым.

"В последние годы наблюдается устойчивая динамика к увеличению налоговых поступлений от подакцизной продукции, производимой на территории Северной Осетии. Так, если в 2015 году акцизы составили 687 млн 352 тыс. рублей, а в 2016 - 2 млрд 28 млн 382 тыс. рублей, то по итогам 2017 года эта цифра равна 2 млрд 296 млн 310 тыс. рублям", - сказал Битаров, слова которого приводит пресс-служба главы и правительства республики.

Таким образом, если три года назад удельный вес акцизов в структуре налоговых и неналоговых доходов составлял 9%, то в 2016-м - 20,2%, а в 2017-м - 22,1%. Отмечается и рост акцизов на вино, пиво и крепкую алкогольную продукцию.

Применительно к акцизу на крепкую алкогольную продукцию в 2016 году был достигнут самый высокий показатель по сравнению с предыдущими годами - сумма поступлений в республиканский бюджет составила 1 млрд 424 млн рублей. По мнению Битарова, это стало результатом целенаправленной деятельности органов власти республики.

"Это неплохое достижение, которое является результатом активной работы и эффективного взаимодействия с федеральными структурами и производителями. Акцизы от производства вина и пиво, шампанских и игристых вин зачисляются в доходную статью бюджета. Поэтому нам надо развивать эту отрасль для того, чтобы увеличить налоговые поступления в бюджет республики. И конечно, обеспечить устойчивый рост производства и реализации продукции - все должно быть прозрачно", - сказал он.

Кроме того, в ближайшее время планируется запуск новых винных производств, в частности, некогда крупнейший завод алкогольной продукции "Исток". Здесь будут созданы от 300 до 600 рабочих мест, а также можно рассчитывать на дополнительные акцизы в республику.