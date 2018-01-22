Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.01:
$ 56.63
€ 69.27
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трое россиян вошли в список самых перспективных людей Европы до 30 лет по версии Forbes

Экономика и бизнес
22 января, 22:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, января. /ТАСС

При этом все трое делают свой бизнес вне территории России

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 22 января. Трое граждан России вошли в число 30 выдающихся инноваторов Европы моложе 30 лет по версии Forbes.

"Россиян в списке оказалось всего трое. При этом все трое делают свой бизнес вне территории России", - отмечает издание.

В сфере финансов эксперты отметили Дениса Федоряева, который вместе с датчанином Кристианом Арнстедтом основал в Копенгагене компанию Blazar Capital, специализирующуюся в области электронной коммерции.

Также в число молодых инноваторов, которые "изменяют наше представление о шопинге", попала родившаяся в Москве 28-летняя Гульназ Хусаинова и ее действующая в Дании компания EasySize.

В сфере культуры и искусства журнал Forbes отметил россиянку Татьяну Кожевникову, которая основала в центре Лондона магазин по пошиву мужских костюмов на заказ Artefact London.

Американский журнал Forbes в третий раз публикует ежегодный рейтинг, в котором представлены по 30 самых перспективных в Европе бизнесменов и изобретателей, стартаперов и ученых, спортсменов и деятелей искусства, журналистов и ретейлеров моложе 30 лет. В каждой из 10 категорий представлено по 30 участников. Таким образом, в список 2018 года вошло более 300 человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Учредительное собрание: как превратить 100 лет ожидания в 12 часов позора
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кировское МВД проверят после задержания начальника регионального ГИБДД
2
Трое россиян вошли в список самых перспективных людей Европы до 30 лет по версии Forbes
3
В Госдуму внесен законопроект, приравнивающий незарегистрированные браки к официальным
4
Лоран Блан: Россия станет центром мира во время ЧМ-2018 по футболу
5
"Мы можем применить оружие": военный летчик — о перехватах самолетов НАТО
6
Песков объяснил, почему Кремль решил обнародовать кадры купания президента на Крещение
7
Как поролоновые подушки стали причиной ядерной катастрофы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама