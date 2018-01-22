Трое россиян вошли в список самых перспективных людей Европы до 30 лет по версии Forbes

ТАСС, 22 января. Трое граждан России вошли в число 30 выдающихся инноваторов Европы моложе 30 лет по версии Forbes.

"Россиян в списке оказалось всего трое. При этом все трое делают свой бизнес вне территории России", - отмечает издание.

В сфере финансов эксперты отметили Дениса Федоряева, который вместе с датчанином Кристианом Арнстедтом основал в Копенгагене компанию Blazar Capital, специализирующуюся в области электронной коммерции.

Также в число молодых инноваторов, которые "изменяют наше представление о шопинге", попала родившаяся в Москве 28-летняя Гульназ Хусаинова и ее действующая в Дании компания EasySize.

В сфере культуры и искусства журнал Forbes отметил россиянку Татьяну Кожевникову, которая основала в центре Лондона магазин по пошиву мужских костюмов на заказ Artefact London.

Американский журнал Forbes в третий раз публикует ежегодный рейтинг, в котором представлены по 30 самых перспективных в Европе бизнесменов и изобретателей, стартаперов и ученых, спортсменов и деятелей искусства, журналистов и ретейлеров моложе 30 лет. В каждой из 10 категорий представлено по 30 участников. Таким образом, в список 2018 года вошло более 300 человек.