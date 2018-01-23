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На развитие районов Северной Осетии будет направлено более 1 млрд рублей

Экономика и бизнес
23 января, 15:24 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 23, января. /ТАСС

Из этих средств на мероприятия по обеспечению жильем молодых семей будет направлено 130 млн рублей, по переселению граждан - 143 млн рублей, сообщил министр финансов региона Казбек Царикаев

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ВЛАДИКАВКАЗ, 23 января. /ТАСС/. Власти Северной Осетии направят в 2018 году 1,74 млрд руб. на развитие районов. Об этом во вторник сообщил министр финансов региона Казбек Царикаев на заседании правительства.

"Разработан проект софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Северной Осетии на 2018 год по 15 видам субсидий на общую сумму 1,74 млрд руб.", - сказал Царикаев.

По его словам, из этих средств на мероприятия по обеспечению жильем молодых семей будет направлено 130 млн руб., по переселению граждан из аварийного жилья - 143 млн руб. На дорожную деятельность районам выделят 500 млн руб., на улучшение жилищных условий молодым гражданам, проживающим в сельской местности выделят субсидии в сумме 18,7 млн руб.

Для поддержки муниципальных программ формирования современной городской среды и на поддержку мероприятий по благоустройству мест массового отдыха людей из бюджета республики направят 154 млн руб. На поддержку отрасли культуры выделят 31 млн, на реализацию мероприятий госпограммы "Доступная среда" - 4,2 млн руб.

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