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Власти Северной Осетии направят порядка 110 млн рублей на развитие бизнеса

Экономика и бизнес
23 января, 15:36 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 23, января. /ТАСС

Планируется создание новых организаций поддержки бизнеса

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ВЛАДИКАВКАЗ, 23 января. /ТАСС/. Около 110 млн рублей будет направлено до 2019 года на поддержку малого и среднего предпринимательства, а также инвестиционную деятельность в Северной Осетии. Об этом во вторник сообщил министр экономического развития Казбек Томаев.

"Объем средств на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, а также инвестиционной деятельности в Северной Осетии на 2017-2019 годы составляет 108,9 млн рублей", - сказал Томаев на заседании правительства.

В частности, на поддержку малого и среднего предпринимательства планируется направить 61,7 млн, на развитие инвестиционной деятельности - 47,2 млн рублей.

Кроме того, предполагается создание новых организаций поддержки бизнеса. К примеру, будет создан Центр инжиниринга. Он будет помогать молодым предпринимателям республики изготавливать небольшие мелкосерийные партии, которые они предполагают производить.

Большая часть указанных средств будет направлена и на повышение капитализации фонда микрофинансирования и созданного в прошлом году фонда кредитных гарантий республики.

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