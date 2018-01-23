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Volkswagen и ФТС подписали соглашение о режиме "переработки на таможенной территории"

Экономика и бизнес
23 января, 16:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС

Компоненты, которые используются для производства автомобилей, предназначенных для экспорта, будут освобождены от таможенных пошлин

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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Volkswagen Group Rus и Федеральная таможенная служба подписали соглашение, в рамках которого автопроизводитель будет использовать возможности обновленного режима "переработки на таможенной территории", сообщает компания.

Соглашение было подписано руководителем ФТС Владимиром Булавиным, генеральным директором Volkswagen Group Rus Маркусом Озеговичем и финансовым директором Volkswagen Group Rus Патриком Майером.

"Данный режим подразумевает освобождение от уплаты таможенных пошлин на компоненты, которые используются для производства автомобилей, предназначенных для экспорта", - отмечается в сообщении.

"Компания Volkswagen Group Rus стала одним из крупнейших экспортеров автомобильной продукции в России в 2017 году, эффективно используя все возможности для экспорта. В 2017 году было экспортировано около 25 100 автомобилей, что на 70% выше показателей прошлого года. Дальнейшее тесное сотрудничество с Федеральной таможенной службой позволит нам увеличить как объемы экспорта автомобилей, так и, что еще более важно и перспективно, объемы экспорта компонентов", - отметил генеральный директор Volkswagen Group Rus Маркус Озегович. В ближайшем будущем будут запущены два экспортных проекта Volkswagen Group Rus.

Первым экспортным проектом, реализованным, в режиме "переработки на таможенной территории" станет поставка в 2018 году произведенных в Калуге двигателей 1.6 MPI на производственные площадки по всему миру, в том числе европейские. Как отмечается в сообщении, планируемый объем экспортируемых двигателей составит 40 тыс. единиц в год. В качестве второго экспортного проекта Volkswagen Group Rus начнет поставки автомобилей Skoda Octavia, произведенных в Нижнем Новгороде, в Европейский союз с начальным объемом 10 тыс. автомобилей.

О компании

"Фольксваген Груп Рус"объединяет на российском рынке работу шести марок концерна: Volkswagen - легковые автомобили, Skoda, Audi, Volkswagen Коммерческие автомобили, Bentley и Lamborghini. С ноября 2007 года "Фольксваген Груп Рус" производит автомобили в Калуге. В 2009 году на заводе было запущено производство полного цикла. В 2011 году "Фольксваген Груп Рус" и "Группа ГАЗ" заключили соглашение о контрактной сборке автомобилей Volkswagen и Skoda на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде. На данный момент Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid производятся на заводе в Калуге, Skoda Yeti, Volkswagen Jetta и Skoda Octavia производятся по полному циклу на заводе ГАЗ.

В 2015 году на автомобильном предприятии в Калуге состоялся запуск завода по производству двигателей. Мощность нового моторного завода составляет 150 тыс. двигателей в год. Volkswagen Group последовательно придерживается выполнения своей инвестиционной программы на российском рынке. С общим объемом инвестиций €1,75 млрд в свой бизнес в России концерн Volkswagen является одним из крупнейших иностранных инвесторов в российскую автомобильную промышленность.

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