Госкомиссия по запасам рассмотрит возможные изменения технологической схемы "Сахалина-1"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) до конца марта рассмотрит возможные изменения технологической схемы по проекту "Сахалин-1", сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

"ГКЗ рассмотрит вопрос о возможных изменениях технологической схемы по проекту "Сахалин-1" до конца марта. Работа пройдет в соответствии с процедурой, исходя из новых данных о геологическом строении по итогам бурения пяти скважин в 2017 году", - сказал Донской.

"Сахалин-1" - первый масштабный шельфовый проект, осуществляемый в России на условиях соглашение о разделе продукции (СРП), которое было заключено в 1996 году. В проекте участвуют "Роснефть" (20%), ExxonMobil (30%), Sodeco (30%), ONGC Videsh Ltd. (20%). Проект предусматривает добычу углеводородов на трех месторождениях - Чайво, Одопту и Аркутун-Даги, расположенных на северо-восточном шельфе острова Сахалин в акватории Охотского моря.

С 2015 года проект стал предметом споров - американская компания требовала от российских властей возместить переплаченный в размере $637 млн налог на прибыль по проекту "Сахалин-1", где она является оператором и работает в партнерстве с "Роснефтью". Мировое соглашение было подписано 12 сентября 2017 года.

При этом о том, что у спора будет найдено решение, в начале сентября 2017 г. заявил президент РФ Владимир Путин. Представитель Минфина РФ позже подтвердил ТАСС, что варианты урегулирования найдены.

Газета "Коммерсант" сообщала, что ExxonMobil может получить миноритарную долю в крупном проекте с "Роснефтью" в случае отказа от претензий по налоговому спору с властями РФ. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович позднее говорил, что участие американской компании в совместных с "Роснефтью" проектах может поспособствовать разрешению налогового спора по проекту.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин сообщал, что компания согласовала подходы по урегулированию спора с ExxonMobil, не став уточнять условия соглашения.