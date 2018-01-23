Чемезов: Россия и Индия подпишут контракт на поставку 48 Ми-17В-5

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Россия и Индия подпишут в первом квартале этого года контракт на поставку 48 вертолетов Ми-17В-5.

Об этом сообщил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в опубликованном во вторник интервью индийскому агентству IANS.

"Переговоры с индийской стороной о поставке 48 Ми-17В-5 были завершены, - заявил Чемезов. - Мы ожидаем, что соответствующий контракт будет подписан в первом квартале 2018".

Глава Ростеха также сообщил, что Россия будет участвовать в недавно объявленном тендере на поставку 111 многоцелевых вертолетов морской авиации для индийских ВМС и намерена предложить для этой цели машины Ка-226Т. "Наш вертолет [Ка-226Т] отвечает всем требованиям, представленным в документации тендера, его технические характеристики превосходят то, что предлагают наши конкуренты. У нас уже есть решение для морской версии этого вертолета со складывающимися лопастями", - сказал он.

"Если министерство обороны Индии выберет Ка-226Т, Индия сможет сэкономить значительные средства, - добавил Чемезов. - Благодаря проекту по совместному производству вертолетов существуют возможности для совместного обслуживания, обучения пилотов и механиков и [связанные] с другими расходами".

Соглашение о поставке 48 Ми-17В-5 Индии обсуждается не первый год. Ранее предполагалось, что соответствующий контракт будет подписан до конца 2017 года. Вертолеты типа Ми-8МТВ-5/Ми-17В-5 предназначены для перевозки пассажиров и грузов, могут использоваться для спасательных операций и нести вооружение.

Согласно подписанному в 2015 году соглашению между двумя странами о сотрудничестве в области вертолетостроения, холдинг организует поставки и локализацию производства Ка-226Т и его модификаций в количестве 200 единиц на индийских заводах, при этом не менее 140 машин будут произведены на мощностях совместного предприятия в Индии.