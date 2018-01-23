Путин сообщил, что Россия примет участие в саммите G20 в Аргентине

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Россия примет участие в саммите G20 в Аргентине, Москва разделяет приоритеты аргентинского председательства в "двадцатке". Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с его аргентинским коллегой Маурисио Макри.
"Россия примет участие в саммите Группы 20, который в этом году будет проходить в Аргентине, разделяем аргентинские приоритеты в "двадцатке" и настроены на практическое взаимодействие в их продвижении", - сказал Путин.
Путин также пригласил своего аргентинского коллегу еще раз приехать в Россию летом 2018 года на чемпионат мира по футболу. "Конечно, мы ждем у нас в стране и аргентинских болельщиков, которые подержат свою команду, являющуюся, безусловно, одним из фаворитов предстоящего первенства", - добавил он.