Путин сообщил, что Россия примет участие в саммите G20 в Аргентине

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Россия примет участие в саммите G20 в Аргентине, Москва разделяет приоритеты аргентинского председательства в "двадцатке". Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с его аргентинским коллегой Маурисио Макри.

"Россия примет участие в саммите Группы 20, который в этом году будет проходить в Аргентине, разделяем аргентинские приоритеты в "двадцатке" и настроены на практическое взаимодействие в их продвижении", - сказал Путин.

Президент России отметил, что в ходе обмена мнениями по глобальной и региональной проблематике стороны "констатировали, что по большинству вопросов позиции двух государств близки или совпадают". "Намерены расширять координацию с аргентинскими партнерами в международных организациях, в частности, ООН и ВТО, развивать связи по линии интеграционных объединений - Евразийского экономического союза и Южноамериканского общего рынка", - добавил российский лидер.

Путин также пригласил своего аргентинского коллегу еще раз приехать в Россию летом 2018 года на чемпионат мира по футболу. "Конечно, мы ждем у нас в стране и аргентинских болельщиков, которые подержат свою команду, являющуюся, безусловно, одним из фаворитов предстоящего первенства", - добавил он.