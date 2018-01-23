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Apple начнет продажу смарт-динамика HomePod в феврале

Экономика и бизнес
23 января, 22:21 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 23, января. /ТАСС

В США, Великобритании и Австралии колонку можно будет заказать в интернете с 26 января

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Колонка HomePod

Колонка HomePod

© AP Photo/Marcio Jose Sanchez

НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /ТАСС/. Американская компания Apple начнет продажу в США своего смарт-динамика HomePod с функциями домашнего помощника в начале февраля. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на официальном сайте компании.

В нем отмечается, что HomePod "начнет поступать в магазины, начиная с пятницы, 9 февраля, а для заказа по сети будет доступен с этой пятницы, 26 января, в США, Соединенном Королевстве и Австралии". Ранее в компании заявляли, что устройство появится на рынке в декабре 2017 года. В Apple также сообщили, что "HomePod поступит во Францию и Германию этой весной", о других государствах в компании пока не сообщают.

Стоимость HomePod составит в США $349. Впервые устройство было представлено в июне 2017 года на конференции разработчиков программного обеспечения Apple в Сан-Хосе (штат Калифорния). Новинка от Apple принадлежит к разновидности так называемых умных колонок, которые подключаются к интернету, реагируют на голос и выполняют различные запросы пользователя - от проигрывания музыки до включения бытовой техники и совершения покупок в сети. HomePod будет тесно интегрирован с сервисами от Apple и голосовым помощником Siri и призван составить конкуренцию аналогичным продуктам от Amazon и Google.

Устройство высотой около 17 см оснащено семью динамиками, мощным сабвуфером и процессором А8. HomePod сможет проигрывать композиции прямо из цифровой музыкальной библиотеки пользователя, адаптируя звук под конкретное помещение. В Apple отмечают, что HomePod может оповещать пользователя о последних новостях ряда популярных американских СМИ или о прогнозе погоды.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, ноутбуки MacBook, настольные компьютеры iMac, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в американском Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация составляет около $900 млрд.

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