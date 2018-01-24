Медведев 2 февраля в Алма-Ате проведет заседание Евразийского межправсовета

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетит 2 февраля Алма-Ату, где проведет заседание Евразийского межправсовета и примет участие в форуме "Цифровая повестка дня в эпоху глобализации". Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В очередном заседании Евразийского межправительственного совета примут участие главы правительств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России. Председательствовать на встрече будет Дмитрий Медведев. В ходе встречи главы правительств стран ЕАЭС рассмотрят актуальные вопросы развития союза и совершенствования его нормативно-правовой базы.

"В частности, готовится к подписанию соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе. Предполагается утверждение главами правительств положения о разработке, финансировании и реализации межгосударственных программ и проектов в промышленной сфере", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Повестка дня заседания также включает вопросы, связанные с правилами конкуренции на трансграничном рынке, пенсионным обеспечением трудящихся государств-членов, сотрудничеством в агропромышленном комплексе. Кроме того, планируется проанализировать макроэкономическую ситуацию в государствах-членах союза и состояние взаимной торговли.

Помимо этого, в Алма-Ате Медведев также примет участие в международном форуме "Цифровая повестка дня в эпоху глобализации" и выступит на его пленарной сессии. К работе на форуме приглашены и коллеги российского премьера по ЕАЭС, международные эксперты, руководители государственных органов Казахстана, представители местных и зарубежных СМИ.

Целью форума, как отметили в кабмине, является продвижение региона ЕАЭС в вопросах глобальной цифровизации, укрепление партнерства в этой сфере среди стран-участниц. Основной темой дискуссий станет интеграция информационных систем государств союза.