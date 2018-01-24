СМИ: Google выпустит в продажу видеокамеру с искусственным интеллектом

НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /ТАСС/. Американская корпорация Google в скором времени выпустит в продажу компактную видеокамеру Google Clips, которая с помощью искусственного интеллекта будет самостоятельно принимать решение о съемке. Об этом сообщил портал DPReview.

Google Clips - это компактная камера, крепящаяся на одежду. Отсюда и название - "clip" в переводе с английского означает "зажим", "клипса". Предполагается, что пользователь будет носить ее в течение дня, а установленное на ней программное обеспечение позволит устройству самостоятельно и автономно отбирать значимые моменты из повседневной жизни человека и фиксировать их на карту памяти. Google Clips сможет записывать как небольшие по продолжительности видеоролики без звука, так и делать фотоснимки. Устройство будет оснащено технологией беспроводной передачи данных Bluetooth, а для ее работы не понадобится подключение к интернету.

О разработке данного гаджета стало известно еще в октябре 2017 года, однако только сейчас камера прошла сертификацию в Федеральной комиссии США по связи. Крупный американский ретейлер Best Buy, специализирующийся на продаже бытовой техники и электроники, уже добавил Google Clips в свои каталоги, но без указания информации, когда ее можно будет приобрести.

Изначально экспертное сообщество предполагало, что с этим гаджетом Google планирует выйти на рынок экшн-камер. Однако ограниченность по времени записываемых ею роликов и отсутствие микрофона делают ее малопригодной для этих целей. Таким образом, камера скорее является экспериментальным продуктом, и корпорация не связывает с ней больших надежд. В пользу этого предположения говорит и тот факт, что релиз запланирован на период после зимних праздников, на которые приходится потребительский бум в США.

Google - американская публичная корпорация, инвестирующая в интернет-поиск и рекламные технологии, а также занимающаяся разработкой онлайн-сервисов и высокотехнологичных продуктов. Компания, основанная Ларри Пейджем и Сергеем Брином, впервые была зарегистрирована как частное предприятие в сентябре 1998 года, а сейчас является частью холдинга Alphabet с годовым оборотом $75 млрд. Ее штаб-квартира находится в городе Маунтин-Вью (штат Калифорния).