Меркель: ЕС без общей внешней политики не сможет конкурировать с США, Китаем, Индией и РФ

ДАВОС, 24 января. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала Евросоюз обеспечить единство внешней политики на фоне разногласий с крупными международными игроками. Соответствующее заявление она сделала в среду, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Единая внешняя политика Евросоюза еще недостаточно развита. Если 27 стран ЕС не будут в состоянии послать согласованный сигнал крупным государствам, таким как Китай, Индия, США и Россия, если внешняя политика будет проводиться на национальном уровне, а мы будем пытаться стать глобальным игроком, у нас это не получится", - сказала Меркель.