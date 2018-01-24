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Бизнес-омбудсмен предложил платить налог на доход физлиц по месту жительства, а не работы

Экономика и бизнес
24 января, 21:36 UTC+3 ТВЕРЬ ТВЕРЬ 24, января. /ТАСС

Такая мера будет способствовать развитию регионов, считает бизнес-омбудсмен

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ТВЕРЬ, 24 января. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предлагает платить налог на доход физических лиц (НДФЛ) по месту фактического жительства, а не по месту работы.

По его мнению, такая мера поможет принести в региональные бюджеты дополнительные средства и будет способствовать их развитию.

"Для того, чтобы жизнь в городах и поселках становилась лучше, необходимо менять систему уплаты НДФЛ, персонального налога. Сейчас вы видите, что улицы не убраны, дороги во дворах в плохом состоянии - это все может быть изменено, если НДФЛ будет платиться по месту жительства", - сказал Титов журналистам после общения с предпринимателями в Твери.

Он привел пример, что сейчас ежедневно из Твери в Москву и Московскую область ездят на работу несколько десятков тысяч человек из-за близости региона к столице. "Всего один час - и ты в Москве. Иногда из Митино (район Москвы - прим. ТАСС) до центра столицы можно добираться дольше. И они свои налоги платят на развитие Москвы, они там бывают только в офисах, а здесь живут их семьи, которые ничего от их налогов не видят", - сказал омбудсмен.

"Пока Минфин против. Но [в случае утверждения предложения потеря денег] для Москвы будет совсем мизерная, а для Твери это может быть решающим, чтобы и детей можно было водить заниматься спортом, и подъезды были покрашены, и вообще хорошо и приятно было жить в Твери", - пояснил Титов.

НДФЛ - прямой налог, который получает государство с доходов граждан. Его также называют "подоходным налогом". Основная налоговая ставка составляет 13%. Сейчас 85% взятой с граждан суммы зачисляется в бюджет региона по месту их работы, еще 15% идет в муниципальную казну.

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