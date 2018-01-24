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В Госдуме предлагают отменить для муниципальных депутатов необходимость сдавать декларации

Экономика и бизнес
24 января, 22:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС

Авторы инициативы указали, что многие из таких парламентариев возглавляют предприятия либо иные организации, способствуя формированию рабочих мест

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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Проект закона, который позволяет муниципальным депутатам, осуществляющим полномочия на непостоянной основе, не предоставлять декларации о доходах и расходах, внесен на рассмотрение Госдумы. Его авторами выступили более 30 парламентариев, в том числе экс-глава ФСБ Николай Ковалев.

"Законопроектом предлагается освободить депутатов представительных органов поселений (входящих в муниципальные районы), осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе, от обязанности ежегодного представления сведений о своих доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера (а также аналогичных сведений в отношении своей супруги (супруга) и несовершеннолетних детей)", - говорится в пояснительной записке, текст которой опубликован в среду в думской электронной базе данных.

Там же указывается, что муниципальные депутатами, имеющие другое основное место работы, "не получают заработную плату в представительных органах". "Многие из таких депутатов возглавляют предприятия либо иные организации (то есть способствуют формированию рабочих мест для местных жителей), активно занимаются общественной деятельностью, проводят благотворительные и другие социально значимые мероприятия, находятся в постоянном взаимодействии с местным населением. Таким образом, избиратели, как правило, хорошо осведомлены о деятельности своих депутатов и голосуют, исходя из оценки реальности эффективности их работы", - отмечается в сопроводительных документах.

Соответственно, на взгляд авторов, "представление деклараций в подобных случаях - когда уже действует достаточно сильный "народный фильтр" - не будет являться сколько-нибудь существенном механизмом противодействия коррупции". "Кроме того, необходимость заполнения деклараций депутатами, исполняющими свои полномочия на непостоянной основе и, таким образом, сочетающими работу в представительном органе с основным местом работы, требует определенных временных затрат. В особенности, это касается сельских населенных пунктов, не имеющих банковских отделений и учреждений Росреестра", - заключается в пояснительной записке.

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