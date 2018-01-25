FT: главный экономист Всемирного банка покидает свой пост

ЛОНДОН, 25 января. /ТАСС/. Главный экономист Всемирного банка (ВБ) профессор Нью-Йоркского университета Пол Ромер покидает свой пост. Об этом в среду сообщила газета Financial Times со ссылкой на заявление президента ВБ Джим Ем Кима, с которым он выступил перед сотрудниками организации.

"Пол является опытным экономистом и дальновидным человеком, и у нас было много полезных дискуссий по геополитическим вопросам, урбанизации и работе в будущем. Я оценил откровенность и честность Пола, и я знаю, что он сожалеет об обстоятельствах своего ухода", - приводит издание слова Кима.

Как отмечает газета, Ромер с момента прихода в банк в октябре 2016 года "вступил в борьбу" с его сотрудниками, не сработавшись с ними из-за своего резкого характера.