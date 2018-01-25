ЦБ прогнозирует структурный профицит ликвидности на конец года на уровне 3,1-3,5 трлн руб.

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Банк России прогнозирует структурный профицит ликвидности в банковском секторе на конец 2018 года на уровне 3,1-3,5 трлн рублей. Об этом говорится в комментарии ЦБ "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки" за декабрь 2017 года.

"Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2018 года составляет 3,1-3,5 трлн рублей. Основной приток средств в банки ожидается по бюджетному каналу в результате финансирования бюджетного дефицита за счет средств ФНБ", - говорится в обзоре регулятора.