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ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне

Экономика и бизнес
25 января, 15:57 дата обновления: 25 января, 15:58 UTC+3

Ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%

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ТАСС, 25 января. Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил ключевую ставку на нулевом уровне. Соответствующее решение принято по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ, сообщается на сайте регулятора.

Кроме того, ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам - на уровне 0,25%.

ЕЦБ также напомнил, что с января 2018 года объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) снижен с €60 млрд до €30 млрд в месяц. Программа продлится как минимум до сентября 2018 года.

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