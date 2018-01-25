Производство сельхозпродукции в России за 2017 год выросло на 2,4%

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Объем производства продукции сельского хозяйства в России по итогам 2017 года, с учетом уточнения данных по производству отдельных видов сельскохозяйственной продукции, вырос по сравнению с показателем предыдущего года на 2,4% и достиг 5 трлн 098 млрд рублей. Об этом сообщается в материалах Росстата.

В декабре 2017 года производство сельхозпродукции увеличилось на 3,4% в годовом выражении и составило 199 млрд рублей.

По данным статистического ведомства, численность крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей на конец декабря 2017 года составила 18,6 млн голов, что на 0,6% меньше, чем годом ранее. В частности, поголовье коров снизилось на 0,7% - до 8,2 млн, овец и коз - на 1,3%, до 24,5 млн. При этом численность свиней, по данным статистики, возросла на 5,7% - до 23,3 млн.

В 2017 году в хозяйствах всех категорий произведено 14,6 млн тонн скота и птицы на убой (в живом весе), что на 4,7% выше уровня 2016 года, 31,1 млн тонн молока (рост на 1,2%) и 44,8 млрд яиц (рост на 2,8%).