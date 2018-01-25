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Глава "Почты России" надеется на сохранение темпов роста выручки предприятия на уровне 8%

Экономика и бизнес
25 января, 16:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС

По словам Николая Подгузова, в числе приоритетных направлений в рамках бюджета "Почты России" на 2018 год - развитие логистики и модернизация сети

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Гендиректор "Почты России" Николай Подгузов рассчитывает на сохранение темпов роста выручки оператора в 2018 году на уровне 8% или улучшение этого показателя. Об этом глава почтового оператора рассказал ТАСС.

Ранее Подгузов доложил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, что выручка предприятия в 2017 году, по предварительным данным, выросла на 8%, составив примерно 178 млрд рублей. В 2016 году "Почта России" получила выручку в объеме 164,8 млрд рублей.

"Почта России" огласит итоговые финансовые результаты в первом квартале этого года, тогда же будут заявлены прогнозы на 2018 год, рассказал Подгузов. Комментируя ожидаемую динамику выручки предприятия в 2018 году, он отметил: "Хочется сохранить темпы роста выручки или улучшить их".

По словам Подгузова, в числе приоритетных направлений в рамках бюджета "Почты России" на 2018 год - развитие логистики и модернизация сети. Глава "Почты России" докладывал премьер-министру, что в этом году запланирован ремонт около 3 тыс. отделений почтовой связи - в 3 раза больше, чем в 2017 году.

Подгузов рассказал ТАСС, что в этом году компания продолжит работу по увеличению зарплат почтальонов. В 2017 году зарплата работников основного производства предприятия выросла примерно на 4%.

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Подгузов, Николай Радиевич Медведев, Дмитрий Анатольевич
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