Дворкович: фактор снижения добычи нефти в РФ из-за ОПЕК+ будет скомпенсирован за 3 года

ДАВОС, 25 января. /ТАСС/. Фактор ограничения добычи нефти в рамках сделки с ОПЕК, негативно повлиявший на темпы роста российской экономики, в течение трех лет будет скомпенсирован благодаря увеличению инвестиций и ликвидности. Об этом заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на пресс-конференции по итогам работы на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Сделка ОПЕК+ привела к некоторому замедлению темпов роста из-за того, что нефть играет большую роль в экономике, и стагнация добычи в результате продуманной сделки привела к тому, что темпы роста экономики стали несколько ниже. Но, тем не менее, они будут компенсированы, эта недостаточность будет компенсирована в среднесрочной перспективе, на протяжении последующих трех лет", - сказал он.

Дворкович отметил, что этот эффект будет достигнут благодаря росту инвестиций и наращиванию ликвидности в экономике. "Мы оцениваем эффект от ОПЕК положительно и для бюджета, и в экономике в целом", - заметил вице-премьер.

Ранее Дворкович сказал, что Россия в 2017 году смогла заработать дополнительно около 800 млрд рублей на участии в соглашении о сокращении добычи нефти с ОПЕК и другими странами.

Соглашение о сокращении добычи нефти было достигнуто в конце 2016 года странами ОПЕК и не входящими в картель государствами - экспортерами нефти. Согласно условиям, участники сделки должны снизить добычу суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки по отношению к октябрю 2016 года, принятому за базовый уровень в сделке. Самые большие квоты по сокращению у Саудовской Аравии (486 тыс. баррелей в сутки) и России (300 тыс. баррелей в сутки).

Сделка, изначально действовавшая в первом полугодии 2017 года, уже дважды продлевалась: сначала - до конца марта 2018 года, а затем - до конца 2018 года.