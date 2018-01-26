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Reuters: CBS Corp и Viacom провели переговоры о возможном слиянии

Экономика и бизнес
26 января, 1:06 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 26, января. /ТАСС

Предполагаемая сумма сделки на данный момент не сообщается

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НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. Американский медиахолдинг Viacom и корпорация CBS Corp провели переговоры о возможном слиянии. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

По данным его источников, переговоры между главой Viacom Робертом Бэкишем и руководителем CBS Corp Лесли Мунвесом состоялись в декабре. Они носили предварительный характер, однако свидетельствуют о наличии заинтересованности двух компаний в объединении, отмечает Reuters.

Как пишет агентство, советы директоров обеих корпораций запланировали ряд переговоров на ближайшие недели, в ходе которых будет обсуждаться возможность слияния. Предполагаемая сумма сделки не приводится.

Базирующаяся в Нью-Йорке CBS Corp владеет одноименными телеканалом и радиостанцией, а также рекламным и издательским бизнесом. Она является четвертой крупнейшей по уровню доходов вещательной корпорацией в мире.

Viacom и CBS Corp ранее являлись одной компанией, однако после проведенной в 2005 году реорганизации первая отделилась, потеряв контроль над прежними активами. Сейчас Viacom владеет кабельными и спутниковыми телеканалами, включая MTV и Nickelodeon. По итогам 2016 года общий объем выручки Viacom составил около $12,4 млрд.

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