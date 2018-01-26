Мособлгаз начнет внедрять "умные" счетчики в 2018 году

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Крупнейшая газораспределительная компания Московской области "Мособлгаз" намерена в этом году начать установку новых смарт-счетчиков газа, которые умеют самостоятельно передавать данные о потреблении на сервер и сообщать о поломках и утечках. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе заместителя председателя правительства Подмосковья Дмитрия Пестова.

Отмечается, что принцип работы новых счетчиков основан на технологии "интернета вещей".

"В этом году Мособлгаз начал тестировать приборы учета, передающие информацию по протоколу LoRaWAN - энергоэффективной сети дальнего радиуса действия. В третьем квартале 2018 года планируется приступить к установке новых приборов учета", - привели в сообщении слова главы Мособлгаза Дмитрия Голубкова.

По словам Пестова, умные счетчики оснащены встроенными запорными клапанами, которые блокируют подачу газа при обнаружении утечки в газопроводе. Кроме того, они в автоматическом режиме передают данные о поломках, утечках и других нештатных ситуациях в газовую компанию в целях предотвращения возможного пожара или взрыва. При этом счетчики на технологии LoRaWAN обеспечивают лучшую связь в условиях города по сравнению с уже апробированными в регионе смарт-приборами предыдущего поколения на протоколе цифровой мобильной связи GSM, сообщили ТАСС в пресс-службе Пестова. Устройства GSM сейчас в Подмосковье эксплуатируют более 27 тыс. абонентов.

Технология LoRaWAN используется в рамках концепции "интернета вещей", она позволяет связать устройства по беспроводным протоколам в виртуальную сеть. Приборы в ней обмениваются информацией и анализируют ее без вмешательства человека. Самый распространенный пример "интернета вещей" - виртуальная сеть "умного дома".

ГУП МО "Мособлгаз" эксплуатирует 55 тыс. километров газопроводов и ежегодно реализует более 15 млрд кубометров природного газа. Мособлгаз является исполнителем региональной программы "Развитие газификации в Московской области до 2025 года". Власти области рассчитывают по ее итогам к 2025 году ввести в эксплуатацию 1178 объектов и довести протяженность газопроводов в регионе до 5505 километров.