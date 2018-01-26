Кудрин поддержал саморегулирование рынка криптовалют на первом этапе их легализации

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин в своем Twitter отметил, что расширение обращения криптовалют в России неизбежно, но сопряжено с высокими рисками для инвесторов, поэтому пока для отрасли будет более эффективным саморегулирование, чем регулирование.

"Расширение обращения криптовалют неизбежно. Но пока не созданы стандарты и не доработаны технологии, риски для инвесторов, особенно для простых граждан, очень высоки. В этом смысле саморегулирование эффективнее регулирования", - написал Кудрин.

Расширение обращения криптовалют неизбежно. Но пока не созданы стандарты и не доработаны технологии, риски для инвесторов, особенно для простых граждан, очень высоки. С этом смысле саморегулирование эффективнее регулирования. https://t.co/yaTzZYu99S — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 26 January 2018

Минфин России опубликовал законопроект "О цифровых финансовых активах", регулирующий их выпуск и оборот. Законопроект, в частности, дает определение токенам, которые выпускаются для привлечения финансирования, и устанавливает порядок проведения ICO, а также определяет и устанавливает правовой режим криптовалют и их майнинга.

При этом Минфин в очередной раз подчеркнул, что использование криптовалют в качестве средства платежа в России не предполагается.