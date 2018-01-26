Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 55.83
€ 69.61
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп: любой государственный лидер должен ставить на первое место интересы своей страны

Экономика и бизнес
26 января, 16:31 дата обновления: 26 января, 17:00 UTC+3

В то же время глава Белого дома заявил о готовности Вашингтона заключать взаимовыгодные двусторонние торговые соглашения с другими странами

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EPA-EFE/LAURENT GILLIERON

ДАВОС, 26 января. /ТАСС/. Любой государственный лидер должен ставить на первое место интересы своей собственной страны. Об этом заявил в пятницу президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария).

Смотрите также
Президент США Дональд Трамп

Восемь ключевых моментов речи Трампа на форуме в Давосе

"Как президент Соединенных Штатов я всегда буду ставить Америку на первое место, как и лидеры других государств должны ставить интересы своих стран на первое место", - сказал он.

При этом Трамп подчеркнул, что политика "Америка в первую очередь" не означает, что Соединенные Штаты будут работать в одиночку. "Когда США развиваются, развивается и весь мир", - заявил он. Трамп также убежден, что "процветание Америки позволило создать бесчисленное количество рабочих мест по всему миру".

Торговые соглашения

В то же время глава Белого дома заявил, что Вашингтон готов заключать двусторонние торговые соглашения с любыми другими государствами ради создания системы торговли, которая работала бы не только для США, но и для всего мира.

"Только настаивая на свободной и взаимовыгодной торговле мы можем создать систему, которая работает не только для США, но и для всех государств. Как я уже говорил, США готовы вести переговоры о взаимовыгодных двусторонних торговых соглашениях со всеми странами", - сказал он.

Смотрите также

Минфин США: NAFTA будет пересмотрено, или Соединенные Штаты из него выйдут

Трамп приветствует сокращение Китаем торговли с КНДР

Токио приветствует готовность Трампа вернуться к обсуждению соглашения о ТТП

Трамп пригрозил Китаю ответными мерами за кражу интеллектуальной собственности

Трамп отметил, что экономическими партнерами США могут стать "и государства, участвующие в Транстихоокеанском партнерстве, которые являются очень важными". "У нас уже есть соглашения с некоторыми из них, мы бы рассмотрели возможность переговоров с остальными как на индивидуальной основе, так, возможно сразу с группой стран", - добавил глава Белого дома.

Однако Трамп предостерег лидеров других стран от попыток использовать режим свободной торговли в ущерб другим.

"Мы работаем над тем, чтобы реформировать систему международной торговли с тем, чтобы она обеспечивала процветание и выгоды для тех, кто играет по правилам, - отметил он. - Мы не сможем иметь режим свободной и открытой торговли, если некоторые страны будут эксплуатировать эту систему в ущерб другим".

"Мы поддерживаем свободную торговлю, однако она должна быть справедливой и взаимной, - добавил он. - Несправедливая торговля подрывает позиции всех. США больше не будут закрывать глаза на несправедливую торговую практику, включая массированное хищение интеллектуальной собственности, промышленные субсидии и государственное участие в экономическом планировании".

Энергетическая безопасность

Заявил Трамп и о намерении обеспечить энергобезопасность союзников США по всему миру. 

"Моя администрация предпринимает быстрые усилия для того, чтобы восстановить уверенность и независимость американцев, - заявил он. - Мы отменяем ранее введенные самоограничения на добычу энергоресурсов, что сделает их доступными для наших сограждан и для нашего бизнеса. Это будет способствовать энергетической безопасности наших друзей по всему миру".

"Ни одна страна не должна зависеть лишь от одного поставщика энергоносителей", - подчеркнул он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Экономический форум в Давосе - 2018
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Гордон снимает свою кандидатуру с выборов президента
2
Фигуристы Столбова и Климов отказались от участия в предолимпийском сборе в Японии
3
Как отреагировали зрители, которые смогли посмотреть "Смерть Сталина"
4
СК не проверяет кинотеатр "Пионер" в Москве после показа фильма "Смерть Сталина"
5
Старейший практикующий хирург России — о боге, Сталине, соевых пирожных и любви к делу
6
В Ташкенте скончался 11-месячный ребенок, из тела которого врачи извлекли 13 стальных игл
7
Апелляционный суд Англии завершил слушания по делу о долге Украины перед РФ в $3 млрд
Темы дня
Новости партнеров
Реклама