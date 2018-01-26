Трамп: любой государственный лидер должен ставить на первое место интересы своей страны

ДАВОС, 26 января. /ТАСС/. Любой государственный лидер должен ставить на первое место интересы своей собственной страны. Об этом заявил в пятницу президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария).

"Как президент Соединенных Штатов я всегда буду ставить Америку на первое место, как и лидеры других государств должны ставить интересы своих стран на первое место", - сказал он.

При этом Трамп подчеркнул, что политика "Америка в первую очередь" не означает, что Соединенные Штаты будут работать в одиночку. "Когда США развиваются, развивается и весь мир", - заявил он. Трамп также убежден, что "процветание Америки позволило создать бесчисленное количество рабочих мест по всему миру".

Торговые соглашения

В то же время глава Белого дома заявил, что Вашингтон готов заключать двусторонние торговые соглашения с любыми другими государствами ради создания системы торговли, которая работала бы не только для США, но и для всего мира.

"Только настаивая на свободной и взаимовыгодной торговле мы можем создать систему, которая работает не только для США, но и для всех государств. Как я уже говорил, США готовы вести переговоры о взаимовыгодных двусторонних торговых соглашениях со всеми странами", - сказал он.

Трамп отметил, что экономическими партнерами США могут стать "и государства, участвующие в Транстихоокеанском партнерстве, которые являются очень важными". "У нас уже есть соглашения с некоторыми из них, мы бы рассмотрели возможность переговоров с остальными как на индивидуальной основе, так, возможно сразу с группой стран", - добавил глава Белого дома.

Однако Трамп предостерег лидеров других стран от попыток использовать режим свободной торговли в ущерб другим.

"Мы работаем над тем, чтобы реформировать систему международной торговли с тем, чтобы она обеспечивала процветание и выгоды для тех, кто играет по правилам, - отметил он. - Мы не сможем иметь режим свободной и открытой торговли, если некоторые страны будут эксплуатировать эту систему в ущерб другим".

"Мы поддерживаем свободную торговлю, однако она должна быть справедливой и взаимной, - добавил он. - Несправедливая торговля подрывает позиции всех. США больше не будут закрывать глаза на несправедливую торговую практику, включая массированное хищение интеллектуальной собственности, промышленные субсидии и государственное участие в экономическом планировании".

Энергетическая безопасность

Заявил Трамп и о намерении обеспечить энергобезопасность союзников США по всему миру.

"Моя администрация предпринимает быстрые усилия для того, чтобы восстановить уверенность и независимость американцев, - заявил он. - Мы отменяем ранее введенные самоограничения на добычу энергоресурсов, что сделает их доступными для наших сограждан и для нашего бизнеса. Это будет способствовать энергетической безопасности наших друзей по всему миру".

"Ни одна страна не должна зависеть лишь от одного поставщика энергоносителей", - подчеркнул он.