Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 55.83
€ 69.61
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти США заняли сторону канадского Bombardier в торговом споре с Boeing

Экономика и бизнес
27 января, 0:56 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 27, января. /ТАСС

Отмечается, что Комиссия по международной торговле США вынесла отрицательное решение по делу о введении антидемпинговых и компенсационных пошлин на продукцию Bombardier в размере 292,21%

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Федеральная Комиссия по международной торговле США заняла в пятницу сторону канадской авиастроительной компании Bombardier в торговом споре с американской корпорацией Boeing по поводу демпинговой политики первой.

"Комиссия вынесла отрицательное решение" по делу о введении антидемпинговых и компенсационных пошлин на продукцию Bombardier в размере 292,21%, говорится в распространенном заявлении госучреждения. Наказать Bombardier введением пошлин рекомендовало американское министерство торговли по итогам проведенного в прошлом году расследования. Оно обнаружило, что канадские экспортеры продавали в США гражданские авиалайнеры на 100-150 посадочных мест по цене, которая на 79,82% была ниже текущей рыночной стоимости. Ведомство также установило, что Канада предоставляла несправедливые субсидии своим производителям гражданских авиалайнеров на 100-150 посадочных мест в размере 212,39%.

Таким образом, США не будут вводить данные пошлины на новые самолеты CSeries, на которые Bombardier, по мнению ведомства, незаконно занижала цены. Сама компания и канадское правительство заявляли о своей невиновности. Bombardier сможет начать запланированную поставку самолетов авиаперевозчику Delta Air Lines.

"Сегодняшнее решение стало победным для инновационных разработок, конкуренции и верховенства права", - говорится в сообщении канадской компании. Delta Air Lines также приветствовала решение госучреждения.

"Мы разочарованы тем, что комиссия не признала ущерб, который Boeing понес от незаконных правительственных субсидий в миллиарды долларов, как обнаружило министерство торговли, - отметил американская корпорация. - Эти нарушения нанесли ущерб американской аэрокосмической отрасли, и мы чувствуем последствия таких недобросовестных методов ведения бизнеса на рынке каждый день".

Суть разногласий

В прошлом году премьеры Канады и Великобритании Джастин Трюдо и Тереза Мэй отметили, что разногласия между Boeing и Bombardier могут стать причиной сокращения рабочих мест как в Канаде, так и в Северной Ирландии, где на заводе Boeing работают 5 тыс. человек.

Оттава приостановила переговоры с Boeing о закупке 18 истребителей-бомбардировщиков четвертого поколения CF-18 Super Hornet, которые должны были стать "переходными самолетами" в процессе обновления устаревшего парка ВВС Канады. Это было сделано после того, как минторг США из-за обращения Boeing начал расследование в отношении Bombardier в связи с предполагаемым занижением цен на канадские новые CSeries, из-за которого американцы, как они считают, лишились контракта с Delta Air Lines.

Согласно жалобе Boeing, чтобы выиграть контракт с Delta Air Lines в 2016 году, Bombardier предложила поставить авиакомпании свои новые самолеты по "абсурдно низкой" цене в $19,6 млн за воздушное судно, при этом себестоимость их производства американская корпорация оценивает в $33,2 млн. Каталожная стоимость конкурирующей с CSeries модели Boeing 737-700 составляет 83,4 млн долларов, а новой 737-MAX 7 - $92,2 млн.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мэй, Тереза Трюдо, Джастин
Страны
США Канада
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Ташкенте скончался 11-месячный ребенок, из тела которого врачи извлекли 13 стальных игл
2
Путин внес в Госдуму проект о повышении МРОТ до прожиточного минимума с 1 мая
3
Спортсмены РФ подпишут декларацию, предполагающую отлучение от ОИ за нарушение правил МОК
4
Старейший практикующий хирург России — о боге, Сталине, соевых пирожных и любви к делу
5
Паспорта двух мужчин, зарегистрировавших брак в Москве, признаны недействительными
6
Почему японцы готовы выходить на пенсию после 70 лет
7
США расширили санкционный список по России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама