Власти США заняли сторону канадского Bombardier в торговом споре с Boeing

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Федеральная Комиссия по международной торговле США заняла в пятницу сторону канадской авиастроительной компании Bombardier в торговом споре с американской корпорацией Boeing по поводу демпинговой политики первой.

"Комиссия вынесла отрицательное решение" по делу о введении антидемпинговых и компенсационных пошлин на продукцию Bombardier в размере 292,21%, говорится в распространенном заявлении госучреждения. Наказать Bombardier введением пошлин рекомендовало американское министерство торговли по итогам проведенного в прошлом году расследования. Оно обнаружило, что канадские экспортеры продавали в США гражданские авиалайнеры на 100-150 посадочных мест по цене, которая на 79,82% была ниже текущей рыночной стоимости. Ведомство также установило, что Канада предоставляла несправедливые субсидии своим производителям гражданских авиалайнеров на 100-150 посадочных мест в размере 212,39%.

Таким образом, США не будут вводить данные пошлины на новые самолеты CSeries, на которые Bombardier, по мнению ведомства, незаконно занижала цены. Сама компания и канадское правительство заявляли о своей невиновности. Bombardier сможет начать запланированную поставку самолетов авиаперевозчику Delta Air Lines.

"Сегодняшнее решение стало победным для инновационных разработок, конкуренции и верховенства права", - говорится в сообщении канадской компании. Delta Air Lines также приветствовала решение госучреждения.

"Мы разочарованы тем, что комиссия не признала ущерб, который Boeing понес от незаконных правительственных субсидий в миллиарды долларов, как обнаружило министерство торговли, - отметил американская корпорация. - Эти нарушения нанесли ущерб американской аэрокосмической отрасли, и мы чувствуем последствия таких недобросовестных методов ведения бизнеса на рынке каждый день".

Суть разногласий

В прошлом году премьеры Канады и Великобритании Джастин Трюдо и Тереза Мэй отметили, что разногласия между Boeing и Bombardier могут стать причиной сокращения рабочих мест как в Канаде, так и в Северной Ирландии, где на заводе Boeing работают 5 тыс. человек.

Оттава приостановила переговоры с Boeing о закупке 18 истребителей-бомбардировщиков четвертого поколения CF-18 Super Hornet, которые должны были стать "переходными самолетами" в процессе обновления устаревшего парка ВВС Канады. Это было сделано после того, как минторг США из-за обращения Boeing начал расследование в отношении Bombardier в связи с предполагаемым занижением цен на канадские новые CSeries, из-за которого американцы, как они считают, лишились контракта с Delta Air Lines.

Согласно жалобе Boeing, чтобы выиграть контракт с Delta Air Lines в 2016 году, Bombardier предложила поставить авиакомпании свои новые самолеты по "абсурдно низкой" цене в $19,6 млн за воздушное судно, при этом себестоимость их производства американская корпорация оценивает в $33,2 млн. Каталожная стоимость конкурирующей с CSeries модели Boeing 737-700 составляет 83,4 млн долларов, а новой 737-MAX 7 - $92,2 млн.