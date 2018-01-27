"Русский дом" в ходе форума в Давосе принял более тысячи гостей из 60 стран

ТАСС, 27 января. Официальная российская резиденция "Русский дом" за четыре дня форума в швейцарском Давосе приняла более тысячи гостей из 60 зарубежных стран. Об этом сообщает пресс-служба "Русского дома".

"Среди зарубежных гостей: премьер-министр Армении Карен Карапетян, премьер-министр Киргизии Сапар Исаков, премьер-министр Перу Мерседес Араос, премьер-министр Сомали Хасан Али-Хаире, заместитель премьер-министра Казахстана Ерболат Досаев, министр иностранных дел Туниса Хемейс Жинауи", - говорится в сообщении.

В стенах "Русского дома" в ходе форума состоялось более 50 деловых мероприятий и панельных сессий, ключевыми темами дискуссий стали развитие цифровых технологий и промышленности, вопросы конкурентоспособности России на мировом энергетическом рынке.

Проект "Русский дом" является в Давосе площадкой для продвижения российских инициатив среди представителей международных деловых и официальных кругов. После подписания на Петербургском международном экономическом форуме 2017 года меморандума о сотрудничестве между фондом "Росконгресс" и Международной организацией по частно-государственному партнерству "Всемирный экономический форум" "Русский дом" получил статус официальной российской резиденции.

Форум в Давосе проходил с 23 по 26 января, его ключевой темой стала четвертая промышленная революция. Российскую делегацию возглавил вице-премьер Аркадий Дворкович. В работе форума с российской стороны принимали участие представители различных органов власти и бизнеса.