Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 55.83
€ 69.61
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Русский дом" в ходе форума в Давосе принял более тысячи гостей из 60 стран

Экономика и бизнес
27 января, 14:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС

Отмечается также, что в российской резиденции состоялось более 50 деловых мероприятий и панельных сессий

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 27 января. Официальная российская резиденция "Русский дом" за четыре дня форума в швейцарском Давосе приняла более тысячи гостей из 60 зарубежных стран. Об этом сообщает пресс-служба "Русского дома".

"Среди зарубежных гостей: премьер-министр Армении Карен Карапетян, премьер-министр Киргизии Сапар Исаков, премьер-министр Перу Мерседес Араос, премьер-министр Сомали Хасан Али-Хаире, заместитель премьер-министра Казахстана Ерболат Досаев, министр иностранных дел Туниса Хемейс Жинауи", - говорится в сообщении.

В стенах "Русского дома" в ходе форума состоялось более 50 деловых мероприятий и панельных сессий, ключевыми темами дискуссий стали развитие цифровых технологий и промышленности, вопросы конкурентоспособности России на мировом энергетическом рынке.

Проект "Русский дом" является в Давосе площадкой для продвижения российских инициатив среди представителей международных деловых и официальных кругов. После подписания на Петербургском международном экономическом форуме 2017 года меморандума о сотрудничестве между фондом "Росконгресс" и Международной организацией по частно-государственному партнерству "Всемирный экономический форум" "Русский дом" получил статус официальной российской резиденции.

Форум в Давосе проходил с 23 по 26 января, его ключевой темой стала четвертая промышленная революция. Российскую делегацию возглавил вице-премьер Аркадий Дворкович. В работе форума с российской стороны принимали участие представители различных органов власти и бизнеса.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Экономический форум в Давосе - 2018
Персоны
Исаков, Сапар Джумакадырович Карапетян, Карен Вильгельмович Дворкович, Аркадий Владимирович
Страны
Перу Тунис Сомали Россия Армения Киргизия Казахстан Швейцария
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сурков: новые предложения США по Украине выглядят реализуемыми
2
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
3
"Скандал - высшая форма рекламы": мнения зрителей о фильме "Смерть Сталина"
4
Почему японцы готовы выходить на пенсию после 70 лет
5
Старейший практикующий хирург России — о боге, Сталине, соевых пирожных и любви к делу
6
Спортсмены РФ подпишут декларацию, предполагающую отлучение от ОИ за нарушение правил МОК
7
Биатлонистка Юрлова-Перхт заявила, что Олимпиада для нее не имеет ничего общего со спортом
Темы дня
Новости партнеров
Реклама