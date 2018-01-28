СМИ: установка двух морозильных камер в самолет Трампа обойдется почти в $24 млн

ВАШИНГТОН, 28 января. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Установка двух новых морозильных камер взамен устаревших на президентский борт номер один (Air Force One) обойдется американским налогоплательщикам в $23,65 млн. Об этом сообщила газета The Hill.

Пять морозильных камер на борту самолета должны вмещать порядка 3 тыс. блюд, но две из них нуждаются в замене. Холодильные установки находились в воздушном судне еще в 1990 году, когда американский авиапроизводитель Boeing выполнил заказ властей. Поэтому ВВС США, за которыми формально числится президентский самолет, поручили именно Boeing произвести замену морозильных камер.

Представитель ВВС Энн Стефанек подчеркнула, что часть оборудования на борту самолета нуждается в замене из-за снижения производительности. Ожидается, что модернизация будет завершена к октябрю 2019 года.

"Несмотря на то, что аппарат обслуживается на регулярной основе, его надежность снизилась с ростом проблемных случаев, особенно в условиях жаркого и влажного климата, - отметила она. - Камеры не в состоянии эффективно выполнять требования по хранению продуктов питания... Разработка опытного образца, инженерно-технические работы, производство, испытания и получение сертификации Федерального авиационного управления [ФАУ] США - все это входит в итоговую стоимость".

Холодильные установки, пояснила представитель ВВС, должны "обеспечивать питанием находящихся на борту пассажиров и персонал в течение длительного периода времени без необходимости пополнения запасов за границей", а также в случае экстренных ситуаций. Она пообещала, что при создании камер будут использованы "доступные отраслевые технологии". Сертификация ФАУ необходима в связи с тем, что борт номер один является единственным в своем роде самолетом, и многие его компоненты требуют проведения уникальных испытаний специалистами.

При этом возглавляющий аналитический отдел вице-президент консалтинговый фирмы Teal Group объяснил, что особые требования Air Force One, который отличается от коммерческих и бизнес-самолетов, могут привести к высокой стоимости такого оборудования, как холодильные аппараты. "Это не проблема подрядчика, это вопрос, касающийся требований", - пояснил он.

Дорогостоящая замена уже вызвала критику со стороны многих американцев и представителей прошлой администрации. Так, бывший заместитель пресс-секретаря Белого дома Эрик Шульц написал в Twitter, что после такого экс-президента Барака Обаму "подвергли бы импичменту".

Однако известно, что администрация экс-главы государства была вынуждена отказаться от планов по созданию нового парка президентских вертолетов в 2009 году после появления сообщений о том, что их стоимость составит как минимум $11 млрд.