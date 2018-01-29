Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.01:
$ 56.29
€ 69.85
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первый в Северной Осетии отель Hilton построят в 2019 году

Экономика и бизнес
29 января, 16:26 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 29, января. /ТАСС

Гостиница расположится на набережной Терека

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 января. /ТАСС/. Гостиничный комплекс сети Hilton на 128 номеров появится в столице Северной Осетии Владикавказе в 2019 году, сообщил ТАСС в понедельник гендиректор Агентства развития республики Павел Игнатьев.

В настоящее время в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) нет отелей сети Hilton.

"В 2019 году во Владикавказе будет построен отель Hilton. По итогам рейтинга международной консалтинговой компании Brand Finance 2017 Hilton возглавил список пятидесяти самых сильных и дорогих брендов в мире гостиничного бизнеса. Присутствие отеля такого уровня в Северной Осетии - гарант безопасности и комфорта не только для туриста, но и для потенциального инвестора. Это абсолютно очевидный показатель того, что республика становится привлекательной для глобальных компаний", - сказал Игнатьев.

Гостиница категории "4 плюс" появится на набережной Терека на месте недостроенного 10-этажного здания, которое изначально возводилось частным инвестором в качестве гостиничного комплекса. В отеле будут номера различного уровня, а также конференц-зоны.

С вводом гостиницы в эксплуатацию будет создано около 150 новых рабочих мест.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Северная Осетия
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В России в 2017 году зафиксирована минимальная рождаемость за 10 лет
2
На Малышевском месторождении в Свердловской области нашли цельный изумруд весом 1,6 кг
3
Полиция нашла школьниц, осквернивших Вечный огонь в Краснодарском крае
4
Медведев утвердил перечень из 44 госуслуг, которые должны оказывать повсеместно
5
Путин призвал бороться с попытками "оседлать идею мирового господства"
6
Апелляционный суд Англии завершил слушания по делу о долге Украины перед РФ в $3 млрд
7
ПФР: стоимость набора соцуслуг для льготников проиндексируют на 2,5% в феврале
Темы дня
Новости партнеров
Реклама