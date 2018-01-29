Первый в Северной Осетии отель Hilton построят в 2019 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 января. /ТАСС/. Гостиничный комплекс сети Hilton на 128 номеров появится в столице Северной Осетии Владикавказе в 2019 году, сообщил ТАСС в понедельник гендиректор Агентства развития республики Павел Игнатьев.

В настоящее время в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) нет отелей сети Hilton.

"В 2019 году во Владикавказе будет построен отель Hilton. По итогам рейтинга международной консалтинговой компании Brand Finance 2017 Hilton возглавил список пятидесяти самых сильных и дорогих брендов в мире гостиничного бизнеса. Присутствие отеля такого уровня в Северной Осетии - гарант безопасности и комфорта не только для туриста, но и для потенциального инвестора. Это абсолютно очевидный показатель того, что республика становится привлекательной для глобальных компаний", - сказал Игнатьев.

Гостиница категории "4 плюс" появится на набережной Терека на месте недостроенного 10-этажного здания, которое изначально возводилось частным инвестором в качестве гостиничного комплекса. В отеле будут номера различного уровня, а также конференц-зоны.

С вводом гостиницы в эксплуатацию будет создано около 150 новых рабочих мест.