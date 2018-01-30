Сечин назвал санкции ЕС против "Роснефти" неуместными, субъективными и незаконными

БЕРЛИН, 30 января. /ТАСС/. Санкции, введенные ЕС против нефтяной компании "Роснефть", незаконны; она не имеет никакого отношения к кризису на Украине. Такое мнение высказал глава "Роснефти" Игорь Сечин в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, выдержки из которого опубликованы в понедельник вечером.

Ограничения в отношении компании "неуместны, субъективны и незаконны", считает он. "Наша компания не имеет никакого отношения к кризису на Украине, она не оказывает влияния на происходящие там политические и экономические события, а поэтому решения Совета ЕС нелогичны", - подчеркнул Сечин.

Руководитель "Роснефти" также подчеркнул, что в бизнесе возглавляемого им концерна отсутствует политический компонент. "Здесь, собственно говоря, нет ничего общего с политикой, это конкурентный бизнес", - считает он.

По мнению Сечина, настоящая цель санкций - нанести долгосрочный вред российскому нефтяному сектору. "Я убежден, что важнее всего - исполнять контрактные обязательства. Это, в общем-то, все", - подчеркнул он.

"У нас кое-что получается, это правда, - заметил Сечин. - Когда мы начинали как компания 18 лет назад, мы производили 4 млн тонн нефти. Сегодня мы производим 281 млн тонн в нефтяном эквиваленте в год. Это хороший результат".

Также Сечин заявил, что объективная капитализация "Роснефти" составляет около $130 млрд, учитывая качество и масштабы имеющихся у нее резервов и ресурсов.

"Мы исходим из того, что объективно капитализация составляет примерно $130 млрд, и мы учитываем при этом качество и объемы наших резервов и ресурсов", - сказал он. "Если мы сравним эти критерии с показателями крупных и действующих в глобальном масштабе нефтяных концернов, то "Роснефть" будет номером один, - добавил Сечин. - Себестоимость нашей продукции очень конкурентоспособна, это примерно $3 за баррель".

Глава "Роснефти" указал, что причины падения капитализации концерна "имеют не коммерческий, но политический характер". "Прежде всего, я имею в виду экономические санкции, которые повлияли на нашу капитализацию", - подчеркнул он.

В настоящее время капитализация "Роснефти" на московской бирже составляет порядка $64 млрд.

В июле 2014 года Евросоюз ввел секторальные экономические санкции против России в связи с присоединением Крыма и событиями на востоке Украины. Санкции коснулись предприятий оборонного, энергетического и финансового секторов. Под санкции, в частности, попали банки с госучастием (Сбербанк, ВТБ) и крупные нефтегазовые компании ("Роснефть", "Газпром нефть", "Транснефть"). В последний раз санкции продлевались в июле 2017 года, срок их действия истекает 31 января 2018 года.