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"Хевел" планирует экспорт комплектующих для солнечных станций Латинской Америки

Экономика и бизнес
30 января, 1:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС

По словам Анатолия Чубайска, прорыв на зарубежные рынки - главная задача компании на 2018 год

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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Группа компаний "Хевел" (совместное предприятие "Ренова" и УК "Роснано") ведет переговоры об экспорте комплектующих для солнечных электростанций, думает о выходе на рынки Латинской Америки. Об этом сообщил в интервью газете "Ведомости" председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс.

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"Да, "Хевел" сейчас реально переговоры про экспорт ведет. Только нам не одну панель нужно продать, а найти серьезный заказ. В 2018 году главная задача, которая стоит перед "Хевелом", - прорыв на зарубежные рынки, - сказал он. - Латинская Америка - наиболее реалистичный рынок для нас...".

У "Хевел" есть производственная линия завода в Новочебоксарске (Чувашия), которая в 2017 году была конвертирована под производство гетероструктурных солнечных модулей. Компания разработала новую технологию производства солнечных модулей на основе гетероперехода HJT. Модули нового поколения сочетают преимущества тонкопленочной и кристаллической технологий. КПД ячейки составляет 22%, мощность модуля составляет 300-320 Вт. Ранее сообщалось, что экспорт панелей может начаться в 2018-2019 годах.

Кроме того, в декабре 2017 года Чубайс говорил, что "Роснано" в перспективе может выйти из проекта с "Ренова" по солнечной энергетике. Теперь в интервью "Ведомостям" он подтвердил, что "Роснано" сохраняет планы по выходу из проекта, но не уточнил конкретных сроков. "Вопрос не в том, "да" или "нет" (выходить или не выходить - прим. ТАСС) а вопрос - "когда", - сказал председатель правления "Роснано". "Если мы уйдем завтра из проекта, он не развалится, он никуда уже не денется, но вопрос - [когда выходить, исходя из] максимальной финансовой привлекательности. В принципе, мы изучаем предложения уже сейчас и будем принимать решения в зависимости от того, какие условия нам на наш пакет дадут", - добавил Чубайс.

Он добавил, что на сегодняшний день "Хевел" - привлекательный актив с гарантированной перспективой спроса на российском рынке и очень хорошей - на мировом.

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