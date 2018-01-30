Альфа-банк начнет анализировать эмоции своих клиентов

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Альфа-банк запустил пилотный проект по анализу эмоций клиентов в реальном времени в своих отделениях для улучшения обслуживания. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

В пресс-службе отметили, что пилотирование технологии по распознаванию эмоций позволяет установить обратную связь от клиента без опросов и звонков, а также измерить уровень удовлетворенности обслуживанием в отделении.

"Подобных решений, работающих в режиме реального времени, сейчас на финансовом рынке пока нет. Мы тестируем распознавание эмоций клиентов по лицу: клиент приходит в отделение, на него смотрит камера, и наш собственный алгоритм ставит оценку восприятия клиентом банка по итогам обслуживания. Наше решение основывается на модели интегральной оценки эмоций собственной разработки", - приводит пресс-служба слова начальника R&D отдела блока "Информационные технологии" Альфа-банка Анатолия Петрова.

По его словам, по итогам пилотного проекта банк ожидает получить опыт работы с новой технологией, а также собрать данные для дальнейшей аналитики.

В пресс-служба банка также напомнили, что в Альфа-банке есть специальное подразделение, в задачи которого входит, в том числе, выявление трендов и прогнозирование потенциальных направлений развития рынка, поиск новых бизнес-моделей и запуск технологических концептов.

Альфа-банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям. На 1 декабря 2017 года, Альфа-банк занимает седьмое место среди российских банков по величине активов.