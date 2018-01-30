Путин: Россия будет работать над поддержкой экспортоориентированных отраслей

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Владимир Путин, заявивший о намерении баллотироваться на пост президента РФ, заверил в сохранении господдержки экспортоориентированных отраслей.

"То, что мы будем работать над повышением, поддержкой экспортоориентированных предприятий и отраслей, это точно. Будем это делать", - заявил он на встрече с доверенными лицами.

"При всех разговорах о либеральном характере современной мировой экономики мы видим, что в сегодняшнем мире все острее встает вопрос ограничений. И не только связанных с санкциями в отношении России: растет изоляционизм, недопуск товаров из других стран на свои собственные рынки, часто принципы Всемирной торговой организации не работают и ведущие экономики мира часто, к сожалению, дают вот такие неблагоприятные сигналы", - объяснил Путин.

"Кроме очевидных ограничений есть еще и скрытые, связанные с сертификацией товаров, с фитосанитарными правилами - пробиться часто невозможно", - заметил он. По словам Путина, существуют и другие ограничения для развития экспорта, например, связанные с недостаточно развитой инфраструктурой в РФ.

"В этих условиях мы должны предпринять усилия, чтобы поддержать экспорт, прежде всего, конечно, высокотехнологичный и несырьевой", - повторил Путин. Он добавил, что власти "должны показать, что эта поддержка рассчитана, как минимум, на среднесрочную перспективу, а не только на текущий бюджетный цикл".

Путин признал, что поддержка экспорта ограничивается возможностями бюджета, поэтому в правительстве "идет постоянная борьба". "Но это не значит, что это тупик. В этой связи мы должны подумать о дальнейшем укреплении макроэкономических показателей российской экономики", - указал он, добавив, что таким образом производители смогут лучше планировать свою работу.