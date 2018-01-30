Калининградский янтарный комбинат возобновит продажу янтаря через биржу "Санкт-Петербург"

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Калининградский янтарный комбинат с 1 февраля 2018 года возобновляет продажу янтаря через биржу "Санкт-Петербург", сообщается в пресс-релизе компании.

"АО "Калининградский янтарный комбинат" сообщает о возобновлении с 1 февраля 2018 года биржевых торгов янтарным сырьем на электронной торговой площадке АО "Биржа "Санкт-Петербург", - говорится в сообщении.

В районе поселка Янтарный в Калининградской области сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря. Калининградский комбинат является единственным в мире предприятием, ведущим промышленную добычу янтаря, и единственным в России предприятием, имеющим лицензию на добычу и переработку янтаря-сырца. Комбинат обеспечивает до 65% добычи и промышленной переработки минерала, поступающего на мировой рынок.

В ноябре 2017 года комбинат досрочно выполнил годовой план добычи в 450 тонн янтаря. Балансовые запасы минерала в границах горного отвода комбината составляют свыше 150 тыс. тонн. При существующих объемах добычи этого хватит более чем на 350 лет.