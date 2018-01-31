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ЦБ установил факты манипулирования акциями энергетических компаний в 2014-2015 годах

Экономика и бизнес
31 января, 16:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС

Речь идет о бумагах "МРСК Центра", "Самараэнерго" и "КСК"

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Здание Центробанка России

Здание Центробанка России

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Банк России установил факты неоднократного манипулирования обыкновенными акциями "МРСК Центра" и "Самараэнерго", а также привилегированными акциями "Самараэнерго" и "КСК" на торгах Московской биржи с июля 2014 года по декабрь 2015 года, говорится в сообщении ЦБ.

Манипулированием занимались родственники Владимир и Ирина Московкины. "В ходе проведенной Банком России проверки установлено, что Московкиным по предварительному соглашению с Московкиной в режиме основных торгов на Московской бирже заключались взаимные сделки с акциями на основании безадресных заявок. Заявки имели идентичные значения параметров цены и объема и подавались с одного персонального компьютера, а в большинстве случаев и с минимальной разницей во времени", - говорится в сообщении ЦБ.

Большинство сделок не имели экономического смысла, но привели к существенным отклонениям параметров торгов ценными бумагами и являются манипулированием согласно закону "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком", указывает регулятор. Банк России заблокировал торговые счета указанных лиц.

"Два ключевых инструмента, с помощью которых ЦБ намерен добиваться следования принципам деловой репутации участниками российского финансового рынка, - это неукоснительное исполнение ими требований регулятора и обеспечение неотвратимости наказания вне зависимости от срока совершения правонарушения по инсайдерской торговле и манипулированию рынком, Банк России будет применять возможные меры воздействия к нарушителям", - приводит пресс-служба слова директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерия Ляха.

"Мы не в первый раз используем механизм блокировки торговых счетов и в дальнейшем также не намерены ограничиваться только штрафами - лица, проводящие незаконные операции на рынке, не должны иметь возможность влиять на ход торгов", - подчеркнул Лях.

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