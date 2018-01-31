Почти 4 млрд руб. необходимо Северной Осетии для создания курорта "Мамисон"

ВЛАДИКАВКАЗ, 31 января. /ТАСС/. Строительство курорта "Мамисон" в Северной Осетии возможно с помощью вложений в 3,9 млрд руб. Об этом сообщил в среду глава республики Вячеслав Битаров на встрече с заместителем председателя правительства РФ Александром Хлопониным.

"Для создания конкурентоспособного курорта в незавершенную инфраструктуру горно-рекреационного комплекса требуются государственные вложения в сумме 3,9 млрд руб.", - сказал Битаров.

По его словам, вся необходимая проектная документация подготовлена, и есть инвесторы, готовые строить гостиницы и другие объекты для обслуживания туристов.

В проект уже было вложено более 2 млрд руб., инфраструктура сейчас готова на 80 - 85%, построена большая часть автомобильной дороги высокого качества, линии электропередачи, подстанция, ряд других элементов инженерной и дорожной инфраструктуры.

"Мамисон" - проект всесезонного курорта в Алагирском районе Северной Осетии в 100 км от Владикавказа. Общая территория, предусмотренная для строительства туристического комплекса, составляет 1,5 тыс. га. Проект предполагает, в частности, строительство горнолыжных трасс общей протяженностью более 20 км с перепадом высот 1160 м.

Строительство курорта началось в 2013 году, позже финансирование проекта было приостановлено. Ранее Битаров сообщил ТАСС, что к проекту "Мамисон" проявили интерес представители компании Hilton (международная сеть отелей).