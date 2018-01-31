Доходы бюджета Крыма от участников СЭЗ в 2017 году выросли на 7%

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 января. /ТАСС/. Поступления в консолидированный бюджет Республики Крым от участников свободной экономической зоны (СЭЗ) в 2017 году выросли на 7%, до 9,4 млрд руб. Об этом сообщила в среду пресс-служба министерства финансов региона со ссылкой на главу ведомства Ирину Кивико.

СЭЗ начала работать на полуострове с 2015 года для привлечения инвесторов в Крым и предоставления им преференций. Получение статуса участника освобождает от уплаты налогов на имущество организаций на десять лет и земельного налога на три года, понижает ставки налога на прибыль и тарифы страховых взносов.

"По итогам 2017 года поступления в консолидированный бюджет республики от участников СЭЗ по сравнению с 2016 годом увеличились на 627,9 млн руб. и составили более 9,4 млрд руб.", - говорится в сообщении.

По данным минфина, в конце 2016 года число участников СЭЗ превышало 700, в настоящее время - их уже около 1,3 тыс. "На начало текущего года, по сравнению с первым годом существования СЭЗ, количество участников выросло почти в пять раз [до 1283 резидентов], что говорит о привлекательности Крыма как для российских, так и для иностранных инвесторов", - считает Кивико.

Министр также сообщила, что объем заявленных инвестиций по заключенным с участниками СЭЗ договорам составляет более 120 млрд руб., в том числе капитальных вложений - более 71,6 млрд руб. На конец 2016 года объем заявленных инвестиций составлял 80 млрд руб. Резиденты экономической зоны планируют создать порядка 46,4 тыс. рабочих мест, добавили в ведомстве.

"Свободная экономическая зона по праву является одним из важных инструментов привлечения инвестиций и в полной мере содействует социально-экономическому развитию Крыма, в том числе оживлению деятельности мелкого и среднего предпринимательства", - сказала Кивико.