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Moody's отозвало рейтинги "Силовых машин"

Экономика и бизнес
31 января, 16:50 дата обновления: 31 января, 17:56 UTC+3

Решение связано с причинами делового характера, сообщается в пресс-релизе агентства

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© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Moody's отозвало все кредитные рейтинги компании "Силовые машины", сообщается в пресс-релизе агентства.

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Отмечается, рейтинги были отозваны по причинам делового характера.

В июле 2017 года Moody's понизило корпоративный рейтинг "Силовых машин" до B2 с B1, а также рейтинг вероятности дефолта компании до B2-PD с B1-PD. Прогноз по рейтингам - "негативный".

Ранее стало известно, что минфин США расширил число российских компаний и физических лиц, на которых распространяется действие американских санкций, введенных из-за ситуации на Украине. В обновленный санкционный список попала компания бизнесмена Алексея Мордашова "Силовые машины", участвующая в совместном с германским концерном Siemens предприятии по производству турбин - "Сименс технологии газовых турбин".

Официальный представитель "Силовых машин" ранее говорил, что включение компании в расширенный санкционный список США незаконно и противоречит нормам Всемирной торговой ассоциации (ВТО).

"Силовые машины" также отрицали причастность к заключению контракта между совместным с Siemens предприятием "Сименс технологии газовых турбин" и "Технопромэкспортом" на поставку газовых турбин, поэтому основания для включения в санкционный список США, по их мнению, являются надуманными.

Компания отмечала, что основные компоненты турбин, которые производит СП по технологиям Siemens, поступают из Германии. Турбины данного СП были переданы по контракту "Технопромэкспорту", но в дальнейшем, как выяснилось, в нарушение условий контракта эти агрегаты были доставлены в Крым. "Силовые машины" подчеркивали, что при этом органы власти США не предъявили никаких претензий в отношении Siemens, которая владеет 65% в "Сименс технологии газовых турбин", и германский концерн не включен в санкционный список.

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