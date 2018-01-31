ФРС ожидает повышения инфляции в США в этом году

ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка, ожидает повышения инфляции в стране в этом году. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства.

ФРС прогнозирует, что инфляция, за которой она призвана следить, "повысится в этом году и стабилизируется в районе целевого ориентира комитета в 2% в среднесрочной перспективе". В прошлом году регулятор указывал, что инфляция пока чуть ниже целевого ориентира в 2%, но "в среднесрочной перспективе должна стабилизироваться" примерно на этом уровне.

"На 12-месячной основе общий уровень инфляции и инфляция по товарам, за исключением продуктов питания и энергоносителей, будет ниже 2%. Увеличение занятости, расходы домохозяйств, инвестиции в капитальные активы стабильны, уровень безработицы остался низким", - говорится в сообщении ФРС.

При этом подчеркивается, что "в последние месяцы рыночные меры по компенсации инфляции увеличились, но остаются низкими". Ведомство ожидает, что в 2018 году экономика будет развиваться умеренными темпами, а рост рынка труда останется высоким.

В заявлении не рассматривалось возможное влияние на американскую экономику принятой в конце прошлого года налоговой реформы.