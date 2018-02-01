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Дизтопливо в России за неделю подорожало на 3 коп.

Экономика и бизнес
1 февраля, 16:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС

Потребительские цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 не изменились

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 в России за период с 22 по 28 января 2018 г. не изменились и составили 38,1 руб. и 41,04 руб. за литр соответственно. Бензин марки Аи-98 подорожал на 6 копеек, до 46,26 руб. за л, дизельное топливо - на 3 копейки, до 40,84 руб. за л, сообщается в материалах Росстата.

За прошедшую неделю в 18 центрах субъектов России отмечался рост цен на бензин. Более всего он подорожал в Грозном - на 0,5%, Новосибирске, Симферополе, Пензе, Воронеже - на 0,2-0,3%.

Снижение цен на бензин зафиксировано в Брянске и Петрозаводске - на 1,1% и 0,1% соответственно.

В Москве и в Санкт-Петербурге за прошедшую неделю цены на бензин не изменились.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 36,7 до 39,45 руб. за л, марки Аи-95 - от 39,9 до 43,75 руб. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 37,25 до 38,69 руб., марки Аи-95 - от 40,2 до 42,24 руб. за л.

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