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Швейцария запретила "дочке" Газпромбанка принимать новых клиентов из-за "панамского досье"

Экономика и бизнес
1 февраля, 16:36 дата обновления: 1 февраля, 17:52 UTC+3

Банк не смог привести объяснения в отношении сделок, имеющих повышенный риск отмывания денег, говорится в заявлении швейцарского регулятора

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) выявило серьезные недостатки во внутренних процессах по противодействию отмывания доходов частных клиентов "дочки" Газпромбанка в Швейцарии (Gazprombank (Switzerland) Ltd.), говорится в сообщении регулятора. Это стало результатом расследования FINMA, запущенного после публикации в 2016 году "панамского досье" - документов, свидетельствующих о наличии офшоров у политиков и госслужащих из более 50 стран.

"Банк не смог привести адекватные экономические объяснения в отношении сделок, имеющих повышенный риск отмывания денежных средств. FINMA запретила Газпромбанку привлекать новых частных клиентов до дальнейшего уведомления", - указывает регулятор.

В 2016 году FINMA на основе информации из "панамского досье" начало расследование в отношении более 30 банков, работающих в Швейцарии. Расследование коснулось и Gazprombank (Switzerland) Ltd. Швейцарская "дочка" Газпромбанка в основном работает с корпоративными клиентами, предоставляя торговое финансирование и кредиты. "FINMA изучила, как банк выполнял свои требования к due diligence, связанные с риском отмывания денежных средств в отношении ряда клиентов, включая частных клиентов и лиц, связанных с политической деятельностью, которые использовали офшорные компании", - говорится в сообщении регулятора.

Расследование было завершено в январе 2018 года. "Было обнаружено, что Gazprombank (Switzerland) Ltd. имел серьезные недостатки в процедуре due diligence, связанной с риском отмывания денежных средств, в период 2006-2016 годов. Во многих случаях степень определения риска в отношении определенного клиента была некорректной или была проведена слишком поздно. Банк не смог разъяснить предпосылки возникновения деловых отношений и сделок с необходимой глубиной и вниманием к деталям. Банк также не смог предоставить необходимые записи о проведенных сделках, а также зачастую не проверял полученную документацию. Банк также не отправлял подозрительную информацию в Бюро отчетности по отмыванию денег в Швейцарии (MROS) в соответствующие сроки", - объясняет FINMA.

"Многие из этих нарушений относятся к деловым отношениям, установленным Russische Kommerzial Bank (RKB), на основе которого в 2009 году был основан Gazprombank (Switzerland) Ltd. Банк предпринял различные меры для улучшения организации, методов проведения риск-менеджмента и других контрольных функций. Тем не менее, банку было поручено пересмотреть и при необходимости изменить антиотмывочные процедуры. FINMA будет внимательно следить за осуществлением этих мер и назначил внешнего аудитора для контроля этого процесса", - заключило FINMA.

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