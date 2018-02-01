Путин осмотрел новую технику в цехах "Ростсельмаша"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин осмотрел новую технику в цехах комбайнового завода "Ростсельмаш" в Ростове-на-Дону.

Главу государства на предприятии сопровождали министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, председатель совета директоров "Ростсельмаша" Константин Бабкин и гендиректор завода Валерий Мальцев.

Путин сначала ознакомился с рабочим процессом в цехе сборки тракторов и посмотрел уже собранные машины. Президенту показали также обучающий симулятор зерноуборочного комбайна, который, по аналогии с авиасимуляторами, представляет собой макет кабины агромашины с выведенным на экран на месте лобового стекла компьютерным изображением полевых работ. Путин сел за место оператора комбайна и, следуя инструкциям представителя завода, "завел" виртуальную машину и приступил к "уборке" урожая. Данный тренажерный модуль, позволяющий выполнять имитацию поведения комбайна в разных условиях эксплуатации, может использоваться как в сельскохозяйственных учебных заведениях, так и для тренинга персонала уже на самих агропредприятиях.

Главе государства продемонстрировали также работу системы мониторинга, благодаря которой можно получать в режиме реального времени различные данные с каждой агромашины (размер намолота, количество топлива, характер почвы и т. д.). Эту систему используют как менеджеры агропредприятий, так и инженеры, агрономы и другие работники; на заводе же с помощью данного приложения оперативно получают информацию о возможных сервисных случаях.

После тракторного цеха глава государства направился в цех сборки комбайнов, где ознакомился с еще одной новинкой "Ростсельмаша" - зерноуборочной машиной "Торум 785" (Torum 785). Здесь же Путин кратко пообщался с рабочими предприятия.

Позднее в четверг на площадке "Ростсельмаша" глава государства проведет заседание президиума Госсовета по теме развития промышленного потенциала регионов РФ.

Предыдущие визиты Путина на "Ростсельмаш"

В 2008-2009 годах Путин, занимавший в то время пост премьер-министра, дважды посещал "Ростсельмаш", испытывавший тогда трудности в связи с последствиями мирового финансового кризиса. В декабре 2008 года Путин, по его собственным словам, увидел, что все площадки на заводе затарены техникой, "предприятие работает на склад" в связи с резким падением платежоспособного спроса; "Ростсельмашу" пришлось сократить большое число сотрудников.

По итогам того совещания на заводе правительством в конце 2008 года был принят ряд мер, направленных на поддержку российского производителя сельхозтехники: были повышены ввозные таможенные пошлины на некоторые виды импортных комбайнов, увеличен объем средств "Росагролизинга" на покупку отечественной сельскохозяйственной техники и т.д. В июле 2009 года Путин еще раз приезжал на "Ростсельмаш" для оценки эффективности мер поддержки отрасли.

Предприятия "Ростсельмаша"

"Ростсельмаш" - группа компаний, в которую входят 13 предприятий, расположенных на 10 производственных площадках в четырех странах, выпускающих технику под брендами ROSTSELMASH и VERSATILE.

Продуктовая линейка компании включает в себя более 150 моделей и модификаций 24 типов техники, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования и др.

Предприятие ведет свою историю с 1929 года, когда на производственной площадке в Ростове-на-Дону были выпущены первые тракторные плуги, сеялки и другая продукция. Первый комбайн - "Колхоз" - был произведен здесь в 1930 году, свое нынешнее название завод сельхозмашиностроения получил в 1931 году. В настоящее время завод является крупнейшим производителем сельскохозяйственной техники в СНГ, контролирующим более 50% рынка зерноуборочной техники России и около 17% мирового рынка. Продукция "Ростсельмаша" поставляется более чем в 50 стран ближнего и дальнего зарубежья.

В рамках импортозамещения "Ростсельмашем" в 2016 году было запущено производство тракторов RSM 2375 с использованием отечественных узлов и агрегатов. В 2018 году на заводе начнется серийное производство новой модификации зерноуборочного комбайна - Torum 785, который благодаря своим конструктивным особенностям работает на 15% быстрее и эффективнее. Также в текущем году будет запущено серийное производство высокотехнологичного зерноуборочного комбайна Nova, разработанного специально для уборки зерновых на небольших полях.

Основными собственниками группы "Ростсельмаш" являются три частных лица, управляющих каждый блокпакетом (26,54% акций), а общее число акционеров - более 14 тыс. Среднемесячная заработная плата в "Ростсельмаше" выросла в 2017 году более чем на 9% и составляет почти 51 тыс. рублей.